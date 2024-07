Fête de l’Amana : Mana célèbre son fleuve avec des festivités aquatiques

La Fête de l’Amana anime Mana ce week-end avec une série d'activités nautiques, culturelles et sociales. Les habitants et visiteurs se retrouvent sur les berges du fleuve pour célébrer cet événement majeur, marqué par des moments forts comme le dévoilement d'un monument cet après-midi.

Des enfants impatients s'apprêtent à embarquer pour une session de bouée tractée, encadrés par des moniteurs sur les rives du fleuve Amana. • ©Eric LEON

Depuis ce matin, Mana vibre au rythme de la Fête de l’Amana. Cet événement annuel met à l’honneur le fleuve Amana, véritable pilier historique et économique de la commune. Dès 9 heures, les berges du fleuve se sont animées avec des activités diverses, attirant des habitants de la région et des visiteurs venus spécialement pour l’occasion.

Des participants pagaient en canoë et en kayak lors de la Fête de l'Amana • ©Eric LEON

Une journée riche en activités

Le programme de la journée est varié et intense. Dès l’aube, les amateurs de sports aquatiques se sont rassemblés à la piscine Méhdy Metella pour des sessions d’aquagym et d’aquastep. Parallèlement, le Hall André Cayrou a accueilli des concours de chants et de pikolet Kaj Kolé, captivant un public enthousiaste.

Des familles s'adonnent au paddle sur le fleuve Amana, profitant des eaux calmes et des paysages pittoresques. • ©Eric LEON

Sur les rives du fleuve, les animations ne manquent pas : voitures radiocommandées, karts à pédales et tournois de beach soccer attirent les petits et les grands. Les activités nautiques comme le jet ski, le flyboard, le paddle et les bouées tractées offrent des sensations fortes aux participants.

Honorine, responsable des ateliers et des inscriptions, témoigne :

Les visiteurs s'inscrivent aux diverses activités nautiques proposées tout au long de la Fête de l'Amana. • ©Eric LEON Depuis ce matin, l’affluence est continue. Le paddle et le canoë-kayak sont très demandés, tout comme le modélisme. Les inscriptions n’arrêtent pas, c’est une journée vraiment dynamique !

Des témoignages émouvants

Parmi les nombreux participants, Paulette Octavie, une habitante de Mana, exprime sa joie d’être de retour :

Paulette Octavie, une habitante de Mana, revient avec joie pour participer aux festivités et retrouver son fleuve d'enfance. • ©Eric LEON Je suis tellement heureuse de revenir à Mana pour cette fête. La rivière Mana, c’est toute mon enfance. Je suis là avec mes petits-enfants pour leur faire découvrir ce lieu magnifique. C'est une sensation indescriptible, comme un poisson dans l'eau.

Un événement au cœur du patrimoine local

Etienne Jean-Baptiste, conservateur du patrimoine de Mana, explique la signification de cet événement :

"Le fleuve Amana a façonné l’histoire de notre commune. Cette fête est un hommage à notre passé et une célébration de notre patrimoine commun"

La journée est également marquée par des visites guidées des rizières et des animations avec le GEPOG, permettant aux visiteurs de découvrir la richesse naturelle de la région. La parade nautique organisée par l’association Kibettibeti, prévue cet après-midi, promet d’être un des moments forts de la journée.

De nombreux touristes ont fait le déplacement sur les rives de l'Amana • ©Eric LEON

Un dévoilement attendu

Le moment culminant de cette journée festive sera le dévoilement d’un monument sur la place Yves-Patient. Etienne Jean-Baptiste nous dévoile une partie de la surprise :

Etienne Jean-Baptiste, conservateur du patrimoine de Mana, coordonne les festivités de la Fête de l'Amana avec enthousiasme • ©Eric LEON Nous allons introduire cet événement par une parade nautique très culturelle, mêlant danse, musique et navigation sur le fleuve, avant de converger vers la place Yves-Patient. Le monument qui sera dévoilé symbolise la capacité de naviguer sur le fleuve, reflétant l’histoire de Mana et de la Guyane. Il incarne l’unité des précurseurs amérindiens et bushinengue, et ouvre la voie à la communauté créole, pour aboutir au vivre ensemble.

Cette œuvre, préparée par l’association Kibetibeti et l’association Fyto, artisans de bord de route, représente la confiance et l’unité communautaire. Le dévoilement est prévu pour ce samedi 13 juillet 17h30, après une introduction à partir de 16h.