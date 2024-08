Fête de la jeunesse à Javouhey : un week-end de sensibilisation à l’alcool et de festivités

Le village de Javouhey, dans la commune de Mana, accueille ce samedi 24 et dimanche 25 aout, la deuxième édition de la fête de la jeunesse. Organisé par l'association Hmong Culture, cet événement mêle activités sportives, soirées festives et sensibilisation aux dangers de l'alcool, le tout dans une ambiance conviviale.

Sur la scène de la fête de la jeunesse à Javouhey, un jeune chanteur s'exprime lors d'une performance improvisée pendant les festivités. • ©Eric LEON

Le village de Javouhey, au cœur de la commune de Mana, est en pleine effervescence ce week-end à l'occasion de la deuxième édition de la fête de la jeunesse. Organisé par l’association Hmong Culture, cet événement rassemble pendant deux jours environ 500 jeunes venus des écarts de Mana et de Saint-Laurent-du-Maroni. Au programme : une série d'activités variées qui allient sensibilisation aux dangers de l’alcool et moments de convivialité, dans une atmosphère festive et chaleureuse.

Xiong Choneng Charles, Président de l'association Hmong Culture, prêt à accueillir les participants lors de la fête de la jeunesse à Javouhey • ©Eric LEON L’objectif de cette manifestation est de lutter contre la dérive de la modernisation, notamment en ce qui concerne la drogue et l’alcool. Nous souhaitons offrir aux jeunes un espace de rencontre et d’échange à travers des activités saines et une soirée festive

explique Xiong Choneng Charles, Président de l’association Hmong Culture de Javouhey

Ce samedi, la journée a été rythmée par divers tournois, incluant du volleyball, des toupies, et la balle aux prisonniers. Pour Jaël Colon, un jeune du village Paddock à Saint-Laurent-du-Maroni

Jaël Colon, venu de Saint-Laurent-du-Maroni, se prépare à prendre part aux activités de la fête de la jeunesse à Javouhey. • ©Eric LEON C’est la deuxième fois que je participe à cette fête. C’est toujours un plaisir de venir, de retrouver cette ambiance amicale, et de partager notre passion pour le sport.

Ce soir, à partir de 20 heures, les festivités continueront avec une soirée de gala. Les jeunes auront l'opportunité de participer à un défilé en tenues de soirée, à un concours de chant, et de profiter de danses collectives pour clôturer la soirée dans une atmosphère joyeuse et festive.

Albéric Benth maire de Mana et l'équipe de l'association Hmong Culture de Javouhey lancent officiellement la fête de la jeunesse, invitant les participants à deux jours de sensibilisation et de divertissement. • ©Eric LEON

En parallèle, la gendarmerie, représentée par l’adjudante Lucie Charpentier, a tenu à sensibiliser les jeunes sur les risques liés à la consommation d’alcool, de drogues, et aux violences sous toutes leurs formes. "Tous les jeunes sont concernés," précise-t-elle, soulignant l’importance de la prévention avant que les risques ne se concrétisent.

Les gendarmes de Saint-Laurent-du-Maroni échangent avec des participants à la fête de la jeunesse à Javouhey, leur présentant un jeu éducatif pour prévenir les risques liés à l'alcool • ©Eric LEON

La fête de la jeunesse se poursuivra demain, dimanche, avec une dernière série de tournois, pour se terminer à 18 heures. "Cette journée permet à nos jeunes de se divertir sainement et de renforcer les liens au sein de notre communauté," conclut Alberic Benth, maire de Mana, se réjouissant de voir la jeunesse si bien représentée et engagée.