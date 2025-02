La Grande Parade de l'Ouest : une édition festive et ambitieuse à Saint-Laurent-du-Maroni

Venu tout droit de Cayenne, le groupe Kassialata, l'un des plus grands de Guyane, illumine la parade avec ses costumes dorés et son entrain.

Partager :

Saint-Laurent-du-Maroni a vibré ce dimanche 16 février au rythme du carnaval avec la Grande Parade de l'Ouest , rassemblant une trentaine de groupes venus de toute la Guyane et du Suriname. L'événement, qui a attiré un large public, a marqué une nouvelle étape dans la volonté d'offrir un carnaval toujours plus structuré et attractif.

Costume flamboyant et présence majestueuse : le trio royal du carnaval donne le coup d'envoi des festivités dans les rues animées de Saint-Laurent-du-Maroni. • ©Eric LEON

Un départ en fanfare et une avenue prise d'assaut par le public Le spectacle a commencé par quelques minutes de retard, mais sans altérer l'enthousiasme des spectateurs massés en nombre le long du parcours. En tête du cortège, le roi Vaval, la reine du carnaval et le prince ont ouvert la marche dans une ambiance survoltée. Sourires et joie communicative : la Bande des Copains (de Kourou) fait danser la foule au son des rythmes du carnaval. • ©Eric LEON Le défilé a pris son envol sur l'avenue Hector-Rivérez , avant de s'engager sur l'avenue Félix-Éboué , véritable épicentre du carnaval saint-laurentais. Fidèle à la tradition, le public s'est instinctivement agglutiné des deux côtés de cette artère incontournable , formant une haie humaine compacte pour ne rien manquer du passage des groupes. C'est là, au cœur du centre-ville, que les carnavaliers ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Arrivés au niveau du marché central, chaque formation a redoublé d'énergie pour offrir des chorégraphies flamboyantes, mettant en lumière des mois de préparation. Les belles du Maroni • ©Eric LEON Un nouvel itinéraire et une arrivée festive au village du carnaval Après ce moment d'apothéose, la parade a poursuivi sa route vers l' avenue du Colonel Chandon , un tracé moins fréquenté mais qui a conduit les groupes jusqu'au village du carnaval , installé sur le site de la Roche Bleue. Un nouvel espace qui, bien que moins pris par le public dans cette première édition, a permis d'accueillir les festivités dans une atmosphère conviviale. Originaire de Kourou, le groupe Canarinhos do Brasil apporte une touche de samba brésilienne à la Grande Parade de l'Ouest. • ©Eric LEON Une forte visibilité sur les réseaux sociaux et un souhait pour l'avenir L'événement a été largement suivi en ligne grâce aux retransmissions en direct sur Facebook Live de la ville, et d'autres plateformes numériques. Une dynamique qui réjouit Sophie Charles, satisfaite de voir le carnaval accessible à un large public, et comprenant à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Les danseuses du groupe Renésan's, vêtues de tenues traditionnelles colorées, captivent le public avec leur grâce et leur dynamisme. • ©Eric LEON Toutefois, le maire exprime le souhait qu'à l'avenir, la parade puisse également bénéficier d'une diffusion télévisée, afin de permettre aux personnes âgées ou en situation de handicap, qui n'ont pas nécessairement accès aux réseaux sociaux, de vivre pleinement ce grand moment de culture et de fête. Une participation record et des soutiens solides Avec une trentaine de groupes, le défilé a vu défiler des formations venues de toute la région : Maripasoula, Mana, Apatou, Kourou, Cayenne, Sinnamary, Iracoubo et même du Suriname. Cet engouement a été rendu possible grâce au soutien de nombreux partenaires : « Nous avons une trentaine de sponsors, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui un carnaval magnifique », a souligné Sophie Charles. Le groupe Avalanche de Saint-Laurent-du-Maroni défile sous la pluie, porté par une énergie contagieuse et des costumes éclatants. • ©Eric LEON L'événement s'est terminé dans la plus pure tradition saint-laurentaise avec un "vidé" entraînant la foule de la grande avenue Hector Riviérez et Félix Éboué jusqu'au village du carnaval, installé sur le site de la Roche Bleue. Contrairement aux vidéos classiques animées par un orchestre, celui-ci a été rythmé par des DJ, offrant une ambiance festive et dynamique pour clôturer en apothéose cette Grande Parade de l'Ouest.

📲 Quelques ambiances vidéo de la Grande Parade de l'Ouest seront diffusées sur nos réseaux Facebook et Instagram à partir de ce mardi 18 février. Restez connectés pour revivre les moments forts en images !

Partager :