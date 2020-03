Guyane: crèches, établissements scolaires et universitaires fermés du 16 au 29 mars

16 au 29 mars. C'est la pérode annoncée pour la fermeture des écoles en Guyane.

Karl Sivatte •

On en sait davantage sur la période de fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et les établissements universitaires de Guyane. La préfecture vient d’annoncer que la fermeture s’étendra du 16 au 29 mars.Depuis l’annonce du président de la république hier lors de son allocution, pour faire face à l'épidémie de coronavirus, il a été décidé de la fermeture des crèches, des établissements scolaires, de la maternelle à la terminale et les universités.Cette fermeture de ces établissements d’accueils des enfants et jeunes gens est l’une des annonces fortes de l’intervention du chef de l’Etat, Emmanuel Macron.Avec cette fenêtre de fermeture annoncée par le préfet de région, les parents guyanais savent comment s’organiser pour la période.Rappelons que les autorités appellent la population à se mobiliser pour faire barrage au virus en respectant les consignes de sécurité. Pour l'heure, la Guyane enregistre 6 cas avérés de Coronavirus.