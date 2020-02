Habitat : un plan d'investissement volontaire lancé en Guyane par Bruno Arcadipane le président d'Action logement.

Les problématiques de logement au cœur de la visite de Bruno Arcadipane. Le président national d’Action logement rencontre les acteurs du BTP en Guyane.Une enveloppe d’1,5 milliards d’euros a été allouée à l’Outre-Mer pour la construction de logements.

Jessy Xavier/MCT •



Construire des logements

le président d'action logement est en ce moment en Guyane pour présenter le Plan d'Investissement Volontaire. Bruno ARCADIPANE a rencontré les differents partenaires et décideurs de notre région .

Après les Antilles, Bruno Arcadipane pose ses valises pour quelques jours dans le département pour présenter aux différents partenaires sociaux, aux acteurs du logement, de l’Etat et du BTP entre autres, le plan d’investissement volontaire dans les DOM. Une enveloppe d’1,5 milliards euros a en effet été allouée à nos territoires d’outremer…Bruno Arcadipane, le président national d’Action Logement était en visite en en Guyane pour discuter des problématiques de logement.Action Logement c’est en effet un organisme paritaire issu du 1% logement. L’une de ses principales missions : loger les salariés. Ses fonds sont issus de la cotisation que les entreprises attribuent à l’effort de construction. Bruno Arcadipane a donc présenté un plan de 9 milliards d’euros qui compte 7 axes thématiques, 3 mesures telles que l’aide à la mobilité ou à la rénovation énergétique des logements et puis ce fameux axe : 1 milliard 500 000 euros pour le logement dans les 5 départements d’outremer.La part qui sera reversée à la Guyane permettra de contribuer à la régularisation des logements informels et puis de développer une offre de logements locatifs de qualité en centre-ville et en centre bourg.Des projets qui nécessitent la coopération des différents partenaires sociaux, des élus et autres selon Bruno Arcadipane. Il était l'invité du JT de 13h présenté par Maéva Myriam Ponet.