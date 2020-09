Je veux être jugé pour ce que j'ai fait! La cour d'assises d'appel revient sur le meurtre du chef d'entreprise Maurice Chen Ten You

2 des 4 hommes condamnés en 2019 par la Cour d'assises de Cayenne à 25 ans et 18 ans de réclusion criminelle ont fait appel. L'affaire du meurtre en 2016 du chef d'entreprise Maurice Chen Ten You est de nouveau examinée durant 4 jours.



4 hommes avaient été condamnés en 2019 par la Cour d’assises, de peines allant de 25 à 12 ans de prison pour les 4 protagonistes

C’est un drame qui avait choqué la population guyanaise en 2016 et provoqué un rassemblement d’un millier de manifestants dans les rues et devant la préfecture de Cayenne: le meurtre de Maurice Chen Ten You à son domicile et sous les yeux de son épouse. Un cambriolage avec armes à feu qui s’est soldé par la mort de ce commerçant de 55 ans.Les 2 hommes à avoir écopé des plus lourdes peines (25 et 18 ans de réclusion criminelle) ont fait appel et sont rejugés par la Cour d’assises d’appel durant 4 jours. Les audiences de la Cour d’assises sont toujours délocalisées dans les locaux de l’ancien Conseil Général de Guyane, voisin de la préfecture de Cayenne.

Le détenu vient d'être extrait de sa cellule pour assister à son second procès, cette fois, devant la cour d’assises d’appel. L’homme a été condamné en Octobre 2019 à 25 ans de réclusion criminelle. Il a fait appel.

3 individus, visages masqués s’introduisent dans la propriété familiale

Maurice Chen Ten You et sa femme aperçoivent l’intrusion des malfaiteurs et déclenchent l’alarme. Les volets roulants se ferment et ils tentent de se barricader en apercevant les voleurs dans leur jardin. Tout se passe très vite, 2 coups de feu éclatent. Une des enquêtrices de l'affaire Chen Ten You

Le meurtre de ce commerçant de 55 ans, ancien conseiller régional provoque la colère des guyanais

Qui est le tireur?

Qui est reponsable de la mort de Maurice Chen Ten You?

C’est sur cette interrogation que ce nouveau procès repose

Shamaul Wrey, un autre homme lui aussi condamné dans la même affaire a 15 ans de prison demande aussi à être rejugé.Ces 2 hommes font partie des 4 individus reconnus coupables en 2019 devant la Cour d’assises de Cayenne du meurtre de Maurice Chen Ten You commis en Juillet 2016.Les faits ont eu lieu un samedi soir, le 16 juillet 2016, peu après 20 heures,dans le lotissement Katoury à Cayenne.L’enquête montrera qu’un 4ième homme attend dehors et révèlera aussi que le groupe de malfaiteurs avait en sa possession au moment des faits, un sac rempli d’armes à feu.Maurice Chen Ten You est touché au thorax et succombe durant son transfert aux urgences.Un millier de personnes manifeste dans les rues de Cayenne 4 jours après le drame pour dénoncer l’insécurité en Guyane.Maurice Chen Ten You est en 2016, la 23ième victime de l’année d’un meurtre en Guyane.Fabrice Bourdon a été qualifié comme le chef de la bande au regard de son âge et de son passé de délinquant. Il est condamné par la Cour d’assises de Cayenne en octobre 2019 a 25 ans de réclusion criminelle L’homme a 43 ans au moment des faits. Il est déjà connu des services de police, qualifié par une des enquêtrices témoignant ce mardi lors de la 1ere journée de l'audience, d'un délinquant voire d'un criminel qualifié.Il a été condamné dans la même affaire a 15 ans de prison et demande aussi à être rejugé.La famille de la victime est venue de nouveau assister au procès, une nouvelle fois vêtue de blanc, la couleur préférée Maurice Chen Ten You.Un nouveau procès devant la cour d’assises d’appel de 2 hommes qui reconnaissent tous 2 leurs présences ce soir-là au domicile de la victime. « Je demande à être jugé pour ce que j’ai fait, je ne suis pas le chef de bande a déclaré Fabrice Bourdon pour expliquer à la Cour la raison de son appel.Verdict Vendredi 2 Octobre.