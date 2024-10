Jeux Inter-Guyane : 300 athlètes du Suriname et du Guyana prêts à concourir en Guyane française

Ce mardi 22 octobre, environ 300 athlètes des délégations du Suriname et du Guyana ont rejoint Saint-Laurent-du-Maroni pour participer à Cayenne aux Jeux Inter-Guyane 2024. L’événement, qui s’ouvrira officiellement demain, réunit plus de 450 participants autour de sept disciplines sportives, symbolisant fraternité et excellence sportive.

Les athlètes surinamais au poste de contrôle de la frontière après leur arrivée à Saint-Laurent-du-Maroni pour les Jeux Inter-Guyane 2024. • ©Eric LEON

Le BAC international est devenu aujourd’hui la passerelle symbolique de l’unité sportive des Guyanes. Vers 14h, environ 300 athlètes, accompagnés de leurs encadrants, ont traversé la frontière avec le bac La Gabrielle, apportant l’énergie et l’excitation des Jeux Inter-Guyane 2024. Leur arrivée marque le coup d’envoi informel de cet événement tant attendu, qui s’ouvrira officiellement demain à Cayenne. Les sourires, les poignées de main et l’ambiance électrique en disent long sur l’importance de cette compétition.

Les athlètes surinamais prennent une pause après leur arrivée • ©Eric LEON

Cette année, la compétition regroupera plus de 450 participants, incluant environ 120 à 130 jeunes athlètes guyanais, venus se confronter à leurs homologues du Suriname et du Guyana. Parmi les disciplines phares : le futsal, le basket-ball 5x5, le beach-volley, les échecs, et l’athlétisme. Pour Gilles Le Gall, conseiller territorial délégué aux sports et aux loisirs, l’importance de cet événement dépasse le simple cadre sportif :

Gilles Le Gall, conseiller territorial délégué aux sports et aux loisirs • ©Eric LEON L’enjeu ici est important, tant pour les échanges sportifs que culturels. Il s’agit d’offrir à notre jeunesse une opportunité de performer dans des sports de haut niveau, mais aussi de tisser des liens durables entre les trois Guyanes. Gille Le Gall

Après une édition au Guyana en 2022 et une autre au Suriname en 2023, la Guyane française renoue avec son rôle d’hôte pour ces Jeux qui ne sont pas uniquement des compétitions, mais également une célébration de l’amitié et de la coopération régionale. Les infrastructures locales, comme le PROGT et le Stade Edmard Lama, se transforment en véritables arènes pour accueillir ces rencontres où l’excellence sportive est mise à l’honneur.

La délégation du Suriname, représentée par Andy Hoghart, affiche déjà de grandes ambitions :

Andy Hoghart, responsable de la délégation surinamaise • ©Eric LEON Nous venons ici pour gagner, mais aussi pour renforcer les liens familiaux entre nos territoires. Il ne s’agit pas seulement de concourir, mais de célébrer ensemble nos différences culturelles et notre unité.

Cette approche résume parfaitement l’esprit de ces Jeux, où le sport devient un vecteur d’échanges et de compréhension entre les jeunes générations.

Le directeur sportif de la délégation du Guyana, Steve Nivalle, souligne également les défis et les opportunités que représentent ces Jeux :

Steve Nivalle, directeur sportif de la délégation du Guyana • ©Eric LEON Depuis 1967, les Jeux Inter-Guyane sont un symbole de camaraderie et d’amitié. Nous continuons à progresser malgré quelques difficultés, mais le potentiel est immense si nous travaillons ensemble pour développer cette compétition.

À la veille de l’ouverture officielle, le sport s’anime déjà sous le signe de la compétition et de l’entraide. Les athlètes des trois Guyanes sont prêts à s’affronter, mais surtout à tisser des liens durables, entre sport, culture et amitié.

Les athlètes du Guyana et du Suriname montent dans les bus pour rejoindre leurs installations à Cayenne avant le lancement des Jeux Inter-Guyane. • ©Eric LEON