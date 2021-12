« Joséphine2b », le spectacle de la compagnie Difé Kako en tournée dans les écoles de Guyane

« Joséphine2b » un spectacle (de la compagnie Difé Kako,) pour dénoncer le scandale sanitaire du chlordécone, aux Antilles. Pesticide très toxique, interdit partout et massivement utilisé dans les bananeraies antillaises de 1982 à 1993. Cette création sensibilise les jeunes à lenvironnement.

Vanessa Porphyre/CL •

Un jardin créole comme décor fictif, les danseurs et le musicien nous transportent dans un voyage entre le passé et le présent.

Des étapes où l’on rencontre les « 2 Joséphines », deux figures emblématiques radicalement différentes. Joséphine Baker, une chanteuse, danseuse, résistante d’origine afro-américaine,

La danseuse Mariama Diedhiou • ©Marie-Charlotte Loreille

et Joséphine de Beauharnais, fille d’un planteur martiniquais, première épouse de Napoléon Bonaparte. En toile de fond, des ouvriers agricoles antillais et surtout le scandale sanitaire du chlordécone.

Pour Chantal Loïal, la fondatrice de la compagnie Difé Kako, « l’histoire du chlordécone, s’inscrit aussi dans l’histoire de l’esclavage et des luttes des afro-descendants. Car d’un côté comme de l’autre, c’est de domination qu’il s’agit : domination de l’Homme sur l’Homme et sur la Nature ».

Saùl accessible par la piste, 4 engins de chantier sont arrivés dans la commune. Le convoi a traversé la forêt pendant 12 jours, de Bélizon à Saùl. La Ctg a financé l'expédition avec le projet de renforcer la piste pour désenclaver Saùl. • ©Guyane la 1ère

...ce projet permettra aux jeunes générations de s’approprier leur histoire...

Sur scène c’est tout un florilège de danses présentées. Un subtil mélange de danse contemporaine, de bélè de la Martinique, de gwoka de la Guadeloupe, de zouk, de malinké d’Afrique de l’Ouest, de gumboots d’Afrique du Sud. Les élèves interagissent avec les membres de la compagnie Difé Kako, pour explorer les différentes cultures présentées dans cette pièce. Une exploration culturelle de l’Europe, de l’Afrique et des territoires français ultramarins. Au-delà du spectacle, c’est tout un travail pédagogique réalisé en amont par les professeurs, sur l’histoire, la discrimination et la préservation de l’environnement. Pour Chantal Loïal, « ce projet permettra aux jeunes générations de s’approprier leur histoire, de se familiariser avec des éléments de leur patrimoine immatériel, de s’interroger sur leurs valeurs et leurs modes de consommation ».

Les élèves apprécient l’interaction avec les danseurs, l’apprentissage de la « gumboots », cette danse née dans les mines d’Afrique du Sud , au temps de l’apartheid. « Joséphine2b » continue de sillonner les écoles de Guyane, après Matoury, la compagnie se rendra à Cayenne, et à Régina.