Journée culturelle au lycée Lumina Sophie : les élèves célèbrent leurs identités

À Saint-Laurent-du-Maroni, ce vendredi 28 mars, les élèves du lycée Lumina Sophie ont organisé leur première journée culturelle, une initiative portée par la Maison des lycéens. Entre danses traditionnelles, tenues colorées et témoignages engagés, l’événement a mis à l’honneur la diversité des cultures présentes au sein de l’établissement.

Toute la journée, les allées du lycée ont vu défiler des élèves costumés, partageant leurs traditions au fil des rencontres. • ©Eric LÉON

Sous le préau transformé en scène ouverte, les couleurs des tenues traditionnelles se mêlent aux rythmes des musiques d’ici et d’ailleurs. Élèves, personnels, invités… tous sont là pour vivre une journée un peu hors du temps. Pour la première fois, le lycée Lumina Sophie accueille une journée culturelle imaginée et portée par les élèves eux-mêmes, avec l’appui de la Maison des lycéens.

Cassandre, élève du lycée Lumina Sophie, a participé à la journée culturelle organisée le 28 mars par la Maison des lycéens. • ©Eric LÉON « C’est une journée importante, parce qu’elle fait bouger le lycée, elle le rend plus vivant. On montre nos cultures à ceux qui ne les connaissent pas, ici à Saint-Laurent ou même en Guyane », confie Cassandre, lycéenne.

Deux élèves défilent en tenue traditionnelle noire marron, au cœur de la journée dédiée aux cultures de Guyane. • ©Eric LEON

Une réponse à l’invisibilisation et aux discriminations

Jason, membre actif de la Maison des lycéens, explique les motivations profondes derrière ce projet :

Pour Jason, cette journée permet aux élèves d’assumer fièrement leurs origines et de lutter contre les discriminations. • ©Eric LÉON « Il y a beaucoup de discriminations liées aux origines, à l’orientation ou à la couleur de peau. Cette journée permet à ceux qui ont parfois honte ou peur de se montrer tels qu’ils sont, de le faire avec fierté. Et aujourd’hui, on sent une vraie effervescence. »

Dina Elson, président de la Maison des lycéens, revient sur l’organisation : « On a mobilisé les élèves avec des flyers, du bouche-à-oreille, et ils ont vraiment répondu présent. » Il cite notamment les groupes culturels Bushinengués, Saramakas et Haïtiens, mis à l’honneur dans les prestations. Pour Dina, qui vit sa dernière année au lycée, cette journée est une réussite marquante :

« C’est ma dernière année ici, mais je suis fier de ce qu’on a accompli avec toute la MDL », confie Dina avec émotion. • ©Eric LEON Ce sera un souvenir nostalgique. On a tout filmé pour faire un vlog. Les élèves étaient motivés, ils ont vraiment participé. Dina Nelson

Des élèves rendent hommage à la culture haïtienne à travers une danse traditionnelle en tenue bleue et rouge. • ©Eric LÉON

L’association lycéenne a coordonné toute l’organisation : création des supports de communication, mobilisation des élèves, mise en place du programme… et cela malgré les contraintes logistiques, comme l’indisponibilité du gymnase en travaux. Le défilé de tenues traditionnelles, les prestations artistiques et les stands ont été installés sous le préau.

Un élève défile en tenue d’inspiration saoudienne, reflétant la volonté de représenter toutes les origines et identités. • ©Eric LEON

Un projet porté avec l’appui des adultes

L’équipe pédagogique a accompagné les élèves dans la structuration du projet.

Stacy Timbat, conseillère principale d’éducation (CPE), a accompagné les élèves dans l’élaboration du projet. • ©Eric LEON « Notre rôle a été d’encadrer, de rassurer, de valider les étapes », explique Stacy Timbat, conseillère principale d’éducation.

« Au départ, j’ai demandé une fiche projet, un vrai cadre, car l’idée était ambitieuse. Mais ils se sont pris en main avec beaucoup de sérieux. C’est un vrai facteur de cohésion et d’amélioration du climat scolaire. »

Le recteur Guillaume Gellé en visite au lycée Lumina Sophie, accompagné de son adjoint pour l’Ouest et du proviseur de l’établissement. • ©Eric LEON

Une visite institutionnelle qui tombe à point nommé

Présent dans l’Ouest à l’occasion d’une tournée de terrain, le recteur de l’académie de Guyane, Guillaume Gellé, s’est rendu au lycée Lumina Sophie en marge de sa visite officielle. Ce déplacement visait à rencontrer les équipes de direction des établissements de Saint-Laurent-du-Maroni et à échanger sur les enjeux éducatifs spécifiques au territoire, comme les difficultés de recrutement, la sécurité ou encore l’accompagnement des élèves allophones.

Guillaume Gellé, recteur de l’académie de Guyane, était en déplacement dans l’Ouest pour rencontrer les équipes éducatives. • ©Eric LÉON « Je suis tombé par hasard sur cet événement, mais j’en suis très heureux. Ce type d’initiative est essentiel pour apprendre le vivre-ensemble, clé du respect et de la réussite scolaire dans une société multiculturelle comme la Guyane », a-t-il déclaré.

Un groupe d’élèves ouvre la journée culturelle avec une prestation chorégraphiée sur le tapis rouge du préau. • ©Eric LÉON

Une première édition qui en appelle d’autres

Maheli, élève de terminale, est venue en Touloulou pour représenter la culture créole :

Mahély a choisi de représenter le Touloulou pour incarner la culture créole au cœur de la journée culturelle du lycée. • ©Eric LEON « Tout le monde ne connaît pas ce personnage ici. C’est bien de pouvoir le montrer à tout l’établissement. Cette journée est une super idée. »

Sous les couleurs des drapeaux et les parapluies, les élèves du lycée Lumina Sophie se rassemblent autour du tapis rouge, en présence du recteur Guillaume Gellé. • ©Eric LEON

Pour une première, le pari semble réussi. Les élèves en redemandent, les encadrants aussi.