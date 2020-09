Justice: 6 nouveaux magistrats ont pris leurs fonctions en Guyane

On a des forces vives et on va tout faire pour rattraper le retard, aider aussi le tribunal car il a subit la crise comme nous et essayer de rendre la justice qu’attendent les Guyanais. C’est surtout dans les contentieux non urgent qu’on a accumulé le plus de retard car quand on est en situation de crise, on traite les urgences, les situations de violences aigües et on laisse de côté les autres dossiers moins urgents.

Marie-Laure Piazza, la première présidente de la cour d’appel de Cayenne.