La Collectivité Territoriale et les maires de Guyane toujours opposés à l'ouverture des écoles, des collèges et des lycées la semaine prochaine

Le recteur devant les élus de Guyane pour tenter de les convaincre que tout est fait pour une rentrée le 11 mai en toute sécurité.

Mais les maires et la collectivité territoriale ont annoncé qu’ils ne changeaient pas de position : les établissements scolaires resteront fermés.





L’ouverture des établissements scolaires situés aux frontières serait reportée.

Mon rôle aujourd’hui a été de rappeler à Mr le recteur que bien sûr on avance des réunions sur des protocoles, mais il nous faut quand mêmes avoir ces garanties. Moi, j’attends toujours les masques, le gel et dès lors que ces garanties seront là et que l’on est sûrs, nous les maires, que nos enfants ainsi que nos agents, pourront être en toute sécurité dans nos écoles, alors il y aura une revoyure et nous pourrons revoir notre position. Aujourd’hui, ce n’est toujours pas le cas.

Pour les collèges et lycées, la collectivité territoriale de Guyane tient la même position que les maires.

Un certain nombre de propositions ont été faites, la fermeture des internats, la fermeture des demi-pensions, la problématique des transports… Mais la décision de la CTG de ne pas ouvrir les collèges et lycées a été affirmée ce matin. Donc pour nous, tant que la situation sanitaire sera celle qu’elle est en Guyane, les établissements seront fermés.

Je propose que l'on créé un conseil scientifique et technique local qui va pouvoir permettre d'avoir autour de la table tous les partenaires qui gravitent autour de la question du déconfinement. Cela permettrait de prendre une décision cohérente car là, j'ai la mauvaise impression que chaque institution s'est dotée de son plan de déconfinement.

