La Croix Rouge au cœur du dispositif d'aide aux familles démunies vit un moment d’extrême pression en Guyane

La Croix Rouge française joue un rôle essentiel en Guyane et encore plus actuellement avec la crise sanitaire et alimentaire qui touche des milliers de personnes sur le territoire.

Entre le Covid-19 et les hébergements d’urgence suite aux inondations, la structure est sous pression.

Une aide de 485 tonnes de denrées et marchandises pour la Guyane

La Croix rouge au cœur de l'aide humanitaire en Guyane

Evacuation à Baduel



Un supplément de 345 tonnes cette année

On explose les scores. On est déjà à 300 tonnes de denrées alimentaires distribuées. On fournit des denrées comme l’huile, les pâtes, les boites de sardines et beaucoup de denrées sèches.

On distribue aussi beaucoup de tickets services. On a déjà donné l’équivalent de 200 000 euros en tickets.



La Croix Rouge sur tous les fronts en Guyane



La mise à l’abri de 150 personnes depuis la crise du coronavirus

Depuis la crise Covid, la mise à l’abri des personnes sans domicile ou en difficulté est aussi gérée par la Croix Rouge précise le directeur de la Croix Rouge en Guyane. On a mis 150 personnes à l’abri à Cayenne depuis le début de l’épidémie. Il a fallu trouver des hébergements.

Les inondations et les alertes météo compliquent une situation déjà tendue

La Croix-Rouge en action aidée des militaires

Hébergement d'urgence au gymnase Holder de Cayenne pour une trentaine de familles

C’est malheureusement un dispositif classique d’hébergement d’urgence: de quoi dormir, des lits, des duvets et des oreillers. La nuit, il y a un gardien et la journée on envoie des maraudes médicales pour voir si tout se passe bien.

La durée de l’hébergement va dépendre de la météo.Là,on prévoit jusqu’à lundi.

©Croix Rouge française

Ça devient compliqué pour nous. On arrive bientôt au maximum de nos capacités.

On est inquiet car si une catastrophe arrivait et qu’on devait mettre à l’abri d’autres personnes dans des proportions plus importantes, ça nous poserait des difficultés.

