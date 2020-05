La Justice en Guyane fait sa rentrée masquée

La Justice en Guyane prépare elle aussi son déconfinement. Les sites judiciaires de Guyane rouvrent tous ce lundi 11 mai avec des restrictions importantes. Seules les personnes convoquées pourront se rendre dans les tribunaux du territoire Guyanais.



La justice en Guyane prépare son déconfinement

Seules les personnes convoquées pourront se rendre sur les sites judiciaires

Salle d'audience du tribunal judiciaire de Cayenne

La justice en Guyane fait sa rentrée en mode protégé

L’ensemble des sites judiciaires rouvrent mais avec des restrictions importantes.



Pour toutes les personnes qui ne sont pas convoquées, le point de rendez-vous, c’est le SAUJ (service d'accueil unique du justiciable) avenue du Général de Gaulle à Cayenne et pour Saint-Laurent du Maroni, c’est l’accueil de Saint Laurent.



Je demande à tous les justiciables convoqués de se munir d’un masque car on ne peut pas garantir qu’on pourra respecter toutes les mesures de distanciation sociale.

Il y a aussi des distributeurs de gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’ensemble des sites judiciaires.

Le palais de justice de Guyane



Des audiences avec un public restreint

La justice en Guyane va devoir faire un état des lieux

Masques et gestes barrières obligatoire au tribunal

Les affaires ont été pratiquement toutes suspendues depuis la crise et renvoyées sans aucune nouvelle date. Les tribunaux étaient fermés. On va donc devoir tout réorganiser, lancer de nouvelles convocations par tous moyens, prévenir les gens qu’ils peuvent se représenter de nouveau aux audiences, que leurs affaires seront examinées.



On fera des audiences avec des présences réduites au maximum.

Il faudra distinguer les affaires où les avocats sont obligatoires. On a mis en place un dispositif particulier avec des audiences dématérialisées, sans présence physique sauf pour les affaires familiales où la présence des parties et des personnes est recommandée.

Justice en Guyane



Une période transitoire jusqu'en Juin

Cette période va être consacrée à l’état des lieux pour reprendre le mieux possible en juin si tout va bien en ce qui concerne le développement de l’épidémie.

Les cabinets d’avocats ouvrent le 11 mai : nous invitons nos clients à venir masqués.

Patrick Lingibé, bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guyane



Ce ne sera pas le rush mais une reprise progressive.



On a 2 objectifs : on veut avoir la garantie d’exercice des droits des justiciables et connaître les perspectives d’organisation des audiences à venir.

Des masques pour les détenus du centre pénitentiaire de Guyane

©guyane 1ère

Le déconfinement concerne aussi les prisons

Le ministère de la Justice doit équiper les détenus dès lundi 11 mai de masques lorsqu'ils seront aux parloirs avec leurs avocats, lorsqu'ils sont devant la commission de discipline et avec leurs conseillers de probation.



Le Covid existe nous devrons faire avec !

