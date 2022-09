Le calvaire de jeunes footballeurs guyanais pour intégrer un lycée de l’académie de Montpellier dans l’Hérault

Mais que se passe-t-il donc à l’académie de l’Hérault ? D’une région française à l’autre, il semblerait quasiment impossible d’inscrire des jeunes lycéens obligés de quitter leur académie d’origine pour poursuivre un cursus sportif, en l’occurrence, dans un club de football.

Visiblement, il ne suffit pas d’être un joueur talentueux repéré par un club professionnel, faut-il avoir en plus les codes pour régler sa scolarité. Avec un parent qui maîtrise les arcanes de l’Education nationale cela ne devrait pas poser problème et pourtant si.

Tiago Pierre est âgé de 16 ans. Elève de première il a été détecté au mois d’avril par le club de Castelnau-Le-Lez. Les parents ont immédiatement effectué les démarches auprès du rectorat de Montpellier. En juillet, ils ont reçu un document leur indiquant que le nécessaire était fait avec un numéro de dossier. Le père s’est rendu à Montpellier, engageant de lourdes dépenses pour le voyage, le logement et l’équipement de son fils :

« Mon fils a un double projet depuis la 4e et je veux l'aider à le réaliser. Avec le club de Castelnau-Le-Lez cela se passe très bien, il a ses matchs et ses entrainements. Dès mon arrivée, je me suis rendu à l’académie de Montpellier avec le document indiquant le lycée demandé : le lycée Pompidou. Alors que la rentrée était fin août, on nous a renvoyé au 5 septembre où à ce moment-là on nous a indiqué qu’il était en attente. Entre temps, personnel de l'Education nationale j’ai dû rentrer en Guyane pour effectuer ma rentrée. Le 12 septembre, on nous annonce un nouveau renvoi à fin septembre et maintenant c’est le 1er octobre, un samedi… Ils sont en train de jouer avec la scolarité des enfants car ils sont trois guyanais dans ce club. »