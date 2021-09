Le Guyanais Yoann Chong-Wa obtient son BTS hôtellerie restauration et un poste de chef de rang au service protocolaire de Matignon

Un Guyanais au service du 1er Ministre. Yoann Chong-Wa fraîchement diplômé d’un BTS hôtellerie restauration au lycée Melkior et Garré s’envole ce samedi vers une prestigieuse aventure parisienne. Dans quelques jours il occupera le poste de chef de rang au service protocolaire de Matignon.

Alexandra Silbert/CL •

Dernères recommendations prodiguées à Yohann Chong-Wa sur sa tenue par ses professeurs. Le jeune guyanais de 21 ans, détenteur d’un BTS hôtellerie restauration quitte le lycée Melkior et Garré. Grâce à l’intervention de son professeur Patrick Dujardin, en lien avec Thierry Bert (responsable du recrutement entre autres fonctions), il intègre le service protocolaire de Matignon à compter de la semaine prochaine où il occupera le poste de chef de rang et sera donc en charge des commis de salle.

Yohann prend l’avion ce samedi pour une prise de fonction dès la fin de la semaine prochaine. Il sera le premier Guyanais à occuper un tel poste. Il n'en est pas peu fier et mesure sa chance et la responsabilité qui lui incombe :

... Je vais devoir servir le GIGN, la gendarmerie, les personnes haut gradées, le 1er Ministre. Dans les chambres, les restaurants, à l'extérieur...

Un poste obtenu après un mois et demi d'entretiens en visio

Pour en arriver là le jeune homme a passé plusieurs entretiens en visio depuis chez lui pendant 1 mois et demi. Etre au service protocolaire de Matignon, un emploi exigeant qui fait la fierté de ses parents, sa mère Marie-Aimé l'a vivement encouragé et coaché pour ses entretiens.

Ce poste à Matignon est également une première et une belle vitrine pour le lycée. Pour le professeur Patrick Dujardin, en contact avec le chargé de recrutement à Matignon. Son élève avait selon lui toutes les qualités pour réussir

Il faut avoir confiance en soi. Ne pas démériter et aller à fond dans tous les projets que l'on peut avoir. Il faut y croire. Yohann a su se hisser.



Yoann Chong-Wa s’engage pour un CDD renouvelable de 3 ans.

Quand il aura acquis assez d’expérience, le jeune homme également passionné de cyclisme et de musique, espère revenir en Guyane pour développer ses propres projets, gardés secrets pour l’instant.

Le reportage d'Alexandra Silbert