Le lycée Lumina Sophie brille au classement national

Classé parmi les cinq lycées les plus performants de France, le lycée Lumina Sophie impressionne par sa valeur ajoutée exceptionnelle. À Saint-Laurent-du-Maroni, ce 2 avril 2025, la nouvelle a déclenché une vague de fierté chez les élèves comme chez l’équipe éducative.

Très tôt ce matin, les couloirs du lycée Lumina Sophie vibraient d’une énergie particulière. Sourires échangés, tape dans les mains, éclats de voix joyeux… La nouvelle venait de tomber : leur lycée venait d’être classé parmi les cinq plus performants de France. Une fierté, surtout ici, dans le quartier dit des “Vampires”, à Saint-Laurent-du-Maroni.

Échange chaleureux autour du classement : l'information se diffuse dans les couloirs dès l’aube. • ©Eric LEON

Une réussite vécue et portée par les élèves

Le long des allées fleuries de l’établissement, les lycéens racontent ce qu’ils vivent au quotidien. Pour eux, cette réussite ne doit rien au hasard.

Océane, élève de seconde, témoigne avec assurance :

Océane, élève de seconde GT2 au lycée Lumina Sophie • ©Eric LEON « Franchement, ça ne m’étonne pas trop d’un certain côté. Les profs ici sont super, toujours organisés, sur notre dos, mais dans le bon sens. Ils nous suivent vraiment. » « Par exemple, nous, les secondes, ils nous parlent déjà de la première, des spécialités, de ce qui nous attend en terminale. On se sent guidés, jamais lâchés. » « Et même l’ambiance du lycée, elle est bien. On ne s’ennuie pas. Il y a toujours quelque chose, et ça donne envie de venir. C’est pour ça que je suis ici. »

Un peu plus loin, Soraya renchérit :

Soraya, élève en filière générale au lycée Lumina Sophie • ©Eric LEON « Je suis arrivée ici après avoir été dans un lycée privé, et j’ai vu la différence. Mon niveau a augmenté. Les profs sont là pour qu’on réussisse, pas juste pour faire cours. »

Yliana, souligne le changement de posture entre collège et lycée :

Yliana, élève en classe de première au lycée Lumina Sophie • ©Eric LEON « Avant, on me disait que je n’y arriverais pas. Ici, on m’encourage. Même avec une mauvaise note, on ne me rabaisse pas. On me pousse. »

Pour Olaïsha, qui a redoublé après une seconde en métropole, l’impact va au-delà de l’école :

Olaisha, élève en classe de première au lycée Lumina Sophie • ©Eric LEON « J’étais paumée. Ici, on m’a aidée à me recentrer. On apprend aussi des autres. Il y a des semaines à thème, des journées culturelles. C’est un vrai lieu de vie. »

Péniel parle d’organisation :

Péniel, élève en classe de seconde • ©Eric LEON « Même quand un prof est absent, on a des séances encadrées pour faire nos devoirs. On est responsabilisés. »

Et pour Elijah, tout est dans l’environnement :

Elijah, élève au lycée Lumina Sophie • ©Eric LEON « C’est propre, c’est calme, tout est carré. Et surtout, on sent qu’on est là pour réussir. »

Une cohésion pédagogique solide

Du côté des enseignants, le sentiment est le même : ici, la réussite vient d’un engagement collectif.

Yvonne Daryvon, enseignante en BTS communication :

Yvonne Daryvon, professeure en BTS communication • ©Eric LEON « C’est une réussite partagée. On travaille ensemble, dans une vraie cohésion. La direction nous soutient dans nos projets, et ça fait toute la différence. »

Anne-Lise Julian, professeure de lettres présente depuis la création du lycée :

Anne-Lise Julian, professeure de lettres • ©Eric LEON « Ça fait plus de vingt ans que je suis là. Ce n’est pas la première fois qu’on est bien classé, mais c’est toujours une fierté. Et c’est ce qui nous pousse à continuer, à faire encore plus. »

Adaman Ouedraogo, professeur de mathématique et de science, évoque un autre facteur :

Adman Ouedraogo, professeur de mathéscience • ©Eric LEON « Ici, les élèves veulent être là. Ce n’est pas un choix par défaut. Et ça change tout dans la relation pédagogique. »

Un classement qui reflète plus qu’un taux de réussite

Si ce classement suscite autant d’émotion, c’est aussi parce qu’il repose sur plus que des chiffres bruts. Le ministère de l’Éducation nationale évalue les lycées selon leur valeur ajoutée : c’est-à-dire leur capacité à faire progresser les élèves au-delà de ce que leur profil social ou scolaire laisserait prévoir.

Un groupe d’amis tout sourire, heureux de faire partie d’un lycée désormais reconnu nationalement. • ©Eric LEON

À Lumina Sophie, 94 % des élèves ont obtenu leur bac en 2024, contre 75 % attendus. Un écart de +19 points, le plus haut de France.

Le proviseur Moncef M'Haouech l’explique :

Moncef M’haouech, proviseur du lycée Lumina Sophie, fier du chemin parcouru avec ses équipes. • ©Eric LEON « Ce n’est pas juste un taux. C’est une trajectoire. Nos élèves viennent majoritairement de milieux défavorisés. Mais ici, on leur donne des outils, de la confiance et de l’ambition. »

« On a mis en place des dispositifs spécifiques : prépa Sciences Po, bientôt une prépa ECG, ateliers de remise à niveau, collations le matin, accompagnement pour les jeunes mères… Chaque élève compte. »

Sur la galerie, les lycéens profitent d’un instant de pause dans une ambiance détendue et studieuse. • ©Eric LEON

Une école républicaine en zone prioritaire

Situé dans un quartier informel de Saint-Laurent, le lycée était à l’origine un site provisoire. Aujourd’hui, il accueille plus de 1 000 élèves, sur un site fleuri, organisé, où le climat scolaire est reconnu comme stable et sain.

« On est entouré de difficultés qu’on ne maîtrise pas : précarité, manque de transport, ruptures familiales… Mais à l’intérieur du lycée, on recrée un espace sécurisé, exigeant et bienveillant », insiste Moncef M'Haouech

Ambiance d’étude dans une classe de seconde du lycée : sérieux et entraide à tous les niveaux. • ©Eric LEON

Le lycée est aussi un point d’accueil pour de nombreux jeunes venus de communes isolées. Des dispositifs de restauration, d’hébergement et d’accompagnement leur sont proposés, souvent en partenariat avec les collectivités et la CAF.







Même sans cours, la concentration est au rendez-vous : les élèves mettent à profit leur temps. • ©Eric LEON

La future ouverture d’un nouveau lycée dans l’Ouest guyanais permettra de rééquilibrer les effectifs, tout en préservant l’identité forte de Lumina Sophie.

Les allées du lycée Lumina Sophie, témoin de générations d’élèves et d’un nouveau souffle avec ce classement national. • ©Eric LEON

Une réussite qui inspire et rassemble

Lumina Sophie n’est pas seulement bien classé. Il est un symbole de ce que peut être l’école républicaine quand elle agit avec cohérence, engagement et humanité.

Moncef M’haouech dans son bureau, au cœur de l’organisation pédagogique du lycée. • ©Eric LEON

Et comme le dit Océane Priau lycéenne en classe de seconde, et dans un sourire qui en dit long :

« Ici, on a envie d’y croire. Et ça, ça fait toute la différence », conclut Océane Priau, sourire aux lèvres.