Le Samu social de la Guyane attend vos dons

Catherine Boutet/JH •

le Samu social de Cayenne • ©Catherine Boutet

La collecte de dons se poursuit au Samu social.Vous pouvez déposer de la nourriture, des vêtements et des produits d’hygiène cité Cabassou à Cayenne au siège du Samu social. Ils sont récupérés par un collectif d’associations pour être redistribués dans toute la Guyane.Depuis le début du confinement, la situation des sans domiciles fixes et des personnes sans ressources s’est considérablement dégradée.Guy Frédéric, le président de Santé et Respect des Droits pour Tous, et membre du collectif d’associations, rappelle aux Guyanais qu'il faut absolument que la population soit solidaire pendant cette période difficile.Il est situé au lotissement Calimbé, 2 rue des Kouyous à Cayenne ( en face de la poste de Cabassou ).Les dons seront conditionnés et distribués par un collectif d'associations.Contact 0594 28 39 04