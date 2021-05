Le Samu Social fait appel à la solidarité guyanaise pour des dons de draps, vêtements et produits de première nécessité

Le Samu Social, ’association d’aide aux personnes démunies lance de nouveau un appel aux dons de draps et de vêtements. Du linge qui sert en priorité aux populations en difficulté et sans domicile ou vivant dans les squats.

Isabel Lerouge/CL •

Des personnes en situation de très grande pécarité vivent dans la rue ou dans des squats. Les intempéries actuelles les mettent encore plus en difficulté. Comme chaque année, le Samu social collecte des draps et des vêtements. Ils sont remis lors des deux maraudes quotidiennes effectuées par les membres du Samu Social à destination des nécessiteux. Cela représente plusieurs dizaines de bénéficiaires par jour. Et malheureusement ce chiffre est en constante augmentation à Cayenne où existe une forte demande de prise en charge de ces publics.

D'ailleurs, vêtements et draps ne sont pas les seules carences en produits de première nécessité. Des vivres non périssables, du matériel infirmier (chaises roulantes, béquilles, etc.), et des produits d’hygiène (brosses dent, dentifrices, savons…) sont aussi nécessaires pour répondre aux besoins essentiels rappelle Joachim Hyasine, président du Samu Social de Guyane.

Nous faisons des maraudes tous les jours et rencontrons à chaque fois une soixantaine de personnes. Cela représente beaucoup de draps et de vêtements pour tous les âges car il y a aussi des familles dans la rue. Cette saison des pluies frappe durement les gens. Notre stock est insuffisant actuellement. Tout est urgent au Samu Social, nous manquons de vivres, de produits de première nécessité. Il y a beaucoup de souffrance partout en Guyane...



Les dons pour le Samu Social peuvent être remis 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, lotissement Calimbé, face à la Poste de Cabassou, à Cayenne.

Renseignements au 06 94 43 78 25.