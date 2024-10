Les assises guyanaises d’infectiologie et de médecine tropicale débarquent à l'université de Guyane

Les assises guyanaises d’infectiologie et de médecine tropicale se déroulent actuellement à l’université de Guyane, sur le campus de Troubiran à Cayenne. Un événement scientifique où une quinzaine d’experts américains, brésiliens, et français, présentent le fruit de leurs recherches scientifiques. Au programme des conférences, et des débats, sur les dernières avancées scientifiques en matière d’infectiologie ou encore des études menées sur la pédiatrie en Guyane.

Ce mercredi matin les assises d’infectiologie et de médecine tropicale ont fait la part belle à la pédiatrie. Dans l’amphithéâtre E, de l’université, il était question des spécificités de l’infectiologie pédiatrique en Guyane, des maladies infectieuses des enfants des outre-mer, avec la pédiatre Christèle Gras-Le-Guen, venue de Nantes, et des méningites bactériennes chez l’enfant en Guyane.

Les méningites bactériennes de l’enfant plus fréquentes en Guyane

Le Docteur Zein Assad, pédiatre au Centre Hospitalier de Cayenne, a présenté les spécificités guyanaises des méningites bactériennes de l’enfant. La méningite bactérienne est une infection sévère du système nerveux central, potentiellement létale et fréquemment responsable de séquelles neurologiques graves (paralysie motrice, déficit cognitif, surdité).

Son exposé s’appuie sur une étude réalisée par le Docteur Lindsay Osei, colligeant les cas de méningite bactérienne chez les enfants âgés de 3 mois à 15 ans hospitalisés entre 2011 et 2020 dans les 3 centres hospitaliers de Guyane (Cayenne, Kourou, St Laurent du Maroni). Il en ressort qu’en Guyane l’incidence de cette pathologie - de l’ordre de 5 cas pour 100 000 enfants - est nettement plus importante qu’en France hexagonale (1 cas sur 100 000 enfants).

Cette étude suggère que les pathogènes les plus fréquemment impliqués dans les méningites bactériennes de l’enfant sont les mêmes qu’en France hexagonale, et que cette incidence plus importante en Guyane est probablement liée à un défaut de vaccination Docteur Zein Assad

Lors de ces assises, le Docteur Zein Assad a mis en lumière le fait que la majorité des méningites bactériennes est causée par des germes – en premier lieu le pneumocoque - ciblés par les vaccins. Ces infections graves peuvent ainsi être évitées grâce à la vaccination.

Le défaut de vaccination contre le pneumocoque serait multifactoriel :

Difficultés d’accès aux soins dans les communes isolées de Guyane, mais aussi dans les quartiers informels

Défaut de couverture maladie

Offre de soins insuffisante (médecins traitants, pédiatres)

Engorgement des PMI (Protection maternelle infantile)

Un exposé sur les méningites bactériennes de l’enfant qui rappelle les enjeux de la prévention vaccinale et de l’amélioration de l’accès aux soins afin de réduire le poids de cette pathologie sévère chez l’enfant.

Des assises guyanaises d’infectiologie, ouvertes sur l’international

Les assises guyanaises d’infectiologie et de médecine tropicales sont dans la continuité des journées d’infectiologie de 2020.

Pour cette nouvelle édition, en plus des acteurs scientifiques locaux de renoms, des experts du monde entier seront présentés pour mettre en lumière les dernières avancées scientifiques dans leurs domaines.

Dan Neafsey, un chercheur américain de la prestigieuse université de Harvard, présentera un exposé sur la malaria. Andrea de Freitas, une chercheuse de l’Etat de Rio de Janeiro, reviendra sur les dernières découvertes en matière de recherche sur « l’histoplasmose ». Une quinzaine de chercheurs, et plus d’une soixantaine d’exposés scientifiques sont proposés dans les amphithéâtres E et A de l’université de Guyane.

le but, est de mettre en commun les savoirs scientifiques, d’autres pays, et différentes disciplines également. Appréhender les pathologies d’importance locales et les dernières avancées en matière de recherche Docteur Paul Le Turnier

Les assises guyanaises d’infectiologie et de médecine tropicale se dérouleront jusqu’au vendredi 18 octobre à midi.

Vous pouvez suivre certaines interventions sur internet en direct via ce lien :

Lien: https://us06web.zoom.us/j/89632256182?pwd=VroEbAR1K8lVlasf0v7qh2RgjTYYzQ.1