Les hommages au Capitaine Édouard Pinas

Suite au décès, à l’âge de 78 ans, du capitaine du village Charvein, à Mana, les hommages se multiplient.

Édouard Pinas, Chef coutumier Ndjuka de Charvein à Mana est décédé le 23 février 2025 à l’âge de 78 ans. Originaire du Suriname, l’homme est arrivé en Guyane, suite au massacre de Moïwana qui a profondément marqué les mémoires en novembre 1986, durant la guerre civile chez nos voisins outre Maroni. La Collectivité territoriale de Guyane (CTG) salue « cette figure emblématique de la communauté Ndjuka a marqué les esprits par son engagement pour la défense des droits des réfugiés. Son action et son héritage resteront gravés dans la mémoire collective. » La Collectivité territoriale de Guyane « adresse ses sincères condoléances à la famille d’Édouard Pinas, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté Ndjuka une nouvelle fois touchée par une perte. » La CTG rappelle, en effet, qu’il y a quelques jours, c’est le capitaine Djuka de Kourou, Paul Kago Afoeja, qui s’en est allé.

Il a consacré sa vie à l’accompagnement et à la défense des siens Alberic Benth, maire de Mana

Le député Jean-Victor Castor salue ainsi la mémoire de ces deux hommes « adresse [ses] sincères condoléances aux familles, aux proches et aux communautés » des ceux capitaines « disparus à une semaine d’intervalle. Leur sagesse et leur engagement pour le bien-vivre ensemble resteront dans nos mémoires. Ces pertes rappellent l’urgence de préserver et transmettre nos savoirs ancestraux. »

Le maire de Mana, Alberic Benth rend hommage à une « figure incontournable de la communauté de Charvein et de la commune de Mana » qui a « consacré sa vie à l’accompagnement et à la défense des siens. Son engagement sans faille, son leadership naturel et sa bienveillance ont marqué plusieurs générations. »

Parmi les hommages divers, certains décrivent un homme d'exception qui a « consacré sa vie au service de sa communauté avec dévouement, bienveillance et courage ( …), toujours prêt à tendre la main et à défendre les intérêts de son village avec dignité et intégrité » et dont la sagesse, le sens du devoir et l’amour pour sa communauté ont « marqué les esprits et laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. »