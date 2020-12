Les lycéens délégués académiques de Guyane ont suivi une formation spécifique à l'occasion de la journée de la laïcité

9 décembre, journée nationale de la laïcité. Laïcité, un mot, un principe qui suscitent de nombreux débats de société. Cette notion républicaine fait l'objet d'une formation. Une quarantaine d'élus du conseil académique à la vie lycéenne venus de Mana ou encore de Kourou a participé à un atelier.



La laïcité cela représente selon loi, une bonne entente avec toutes les personnes de différentes origines, religions pour que l'on soit unis avec le respect d'autrui... Edgar De Brito 2ème année de cap lycée Lama-Prévot



Se former à la communication orale pour défendre des projets

Permettre à nos nouveaux élus d'être formés et opérationnels pour leurs nouvelles fonctions en tant que délégués à la vie lycéenne. Ils ont un mandat de 2 ans pour représenter les 14 000 lycéens de l'académie et défendre des projets devant le recteur ...

Ces jeunes sont des élus académiques à la vie lycéenne, ils représentent les 14 000 lycéens de l’académie de Guyaneet sont les porte-paroles des élèves auprès du recteur et ce 9 décembre, journée nationale de la laïcité . Ils suivent une formation spécifique sur ce thème :Etre élu c’est bien, mais pour assumer pleinement sa fonction, il faut savoir s’exprimer, captiver son auditoire.Ces suppléants participent donc à un atelier de communication orale mais cette formation est-elle efficace et percutante ?Certes répondent les lycéens, pour plus de confiance, d'aisance devant un public inconnu tout en faisant attention à ses gestes qui sont aussi des éléments de langage.Deux jours de formation pour ces élus du conseil académique de la vie lycéenne, avec un but bien précis rappelle Glawdys Adonaï déléguée à la vie académique et lycéenne :Ce vendredi, ces élus voteront pour élire les 2 délégués nationaux et les 2 délégués éco académiques qui partiront à Paris pour un entretien avec le ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer.