Le lycée Félix Eboué de Cayenne se prépare à recevoir les élèves inscrits aux concours d'entrée des grandes écoles

A Cayenne, le lycée Felix-Eboué accueillera dans quelques jours les épreuves de concours d’entrée aux grandes écoles.

Le proviseur et son équipe ont présenté le protocole sanitaire de reprise et d’accueil des élèves au recteur de l’Académie de Guyane et au président de la CTG.

Les élèves seront étalés dans plusieurs salles de classes. Ils seront systématiquement au rez-de-chaussée pour ne pas avoir à emprunter l’escalier. Ils seront tous près de toilettes qui seront désinfectées et comme j’ai dit tout à l’heure utilisées un par un.



Nous sommes prêts pour le jour où Monsieur le président décidera que l’on peut accueillir des élèves. Sous quel format de protocole ? Est-ce que cela sera le lycée tout entier ? Est que cela sera des divisions des niveaux de classe ? Est-ce que cela sera par niveau de classe : la moitié ou le tiers des élèves ? C’est lui qui en décidera.



Sur tous les établissements de Guyane aujourd’hui, ils ont fait voter par leur CHS et par leur conseil d’administration, ces protocoles de reprise là. Il n’y a aucune forme de difficultés ou de problème entre le rectorat et la collectivité territoriale de Guyane.

Je maintiens que l’on n’ouvrira pas les lycées et les collèges. en ce moment du pic du COVID et surtout avec les difficultés que l’on sait entre l’intérieur et le littoral. Je rappelle qu’il y a près de 600 enfants de l’intérieur qui n’ont pas accès aux collèges et aux lycées.

