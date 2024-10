Maripasoula, commune enclavée, respire enfin grâce à un complexe sportif pour sa jeunesse et sa vie associative

Inauguré le 12 octobre 2024, le complexe sportif Vancouver Firmin apporte une bouffée d’air à Maripasoula, commune enclavée de Guyane. Cet équipement moderne répond à une demande urgente des jeunes sportifs, jusqu’alors contraints de se déplacer pour leurs compétitions, et dynamise la vie associative locale.

Des jeunes de Maripasoula participent à un tir à la corde sur la piste d’athlétisme du nouveau complexe sportif Vancouver Firmin • ©DR

Longtemps attendu par les habitants, le complexe sportif Vancouver Firmin marque une véritable révolution pour la commune enclavée de Maripasoula. Située sur le Maroni, cette commune était privée d'infrastructures sportives adaptées, obligeant les jeunes sportifs à des déplacements coûteux en pirogue ou en avion pour participer aux compétitions régionales. L'inauguration de ce complexe ce samedi 12 octobre répond enfin à ces besoins pressants, pour offrir un espace moderne et fonctionnel pour le développement des activités sportives locales.

Inauguration officielle de la plaque commémorative du complexe sportif Vancouver Firmin à Maripasoula, en présence des autorités locales et de membres de la communauté • ©DR

Le complexe comprend un terrain en gazon synthétique, une piste d’athlétisme de 120 mètres et un éclairage performant permettant l'organisation de matchs en soirée. Des vestiaires modulables ont été installés pour assurer un confort de base aux sportifs, et des tribunes permanentes sont prévues pour 2025, avec une grande capacité et un accès pour les personnes à mobilité réduite.

C’est la première fois que nous avons un équipement de cette ampleur ici

explique Ludovic Effeia, responsable du service des sports de Maripasoula. Cet espace moderne offrira enfin aux jeunes de la commune un lieu où pratiquer leurs sports sans contraintes, et permettra aux clubs d’accueillir des compétitions officielles.

Vancouver Firmin, surnommé Maxime, a consacré sa vie au développement social, culturel et sportif de Maripasoula. Ce complexe sportif, qui porte désormais son nom, honore son engagement indéfectible envers la jeunesse et la communauté de cette commune guyanaise • ©DR

En nommant ce complexe en l’honneur de Vancouver Firmin, la commune rend hommage à un homme qui a consacré sa vie au développement social et culturel de Maripasoula. Vancouver Firmin, surnommé Maxime, fut un acteur clé de la vie associative locale, cofondateur de l’association « Radio Nou Mem » et conseiller municipal durant près de 18 ans. À travers son engagement, il a su dynamiser la commune, organisant des événements sportifs et culturels qui rassemblaient la population. Son nom, désormais associé à ce complexe, perpétue son héritage et incarne l’esprit de solidarité et de résilience de Maripasoula.

Premières foulées sur le terrain synthétique du stade Vancouver Firmin à Maripasoula. • ©DR

Cette infrastructure ne se limite pas à un hommage, elle représente aussi un moteur de dynamisme pour la vie communautaire et associative de Maripasoula. Financée par la mairie (1,8 million d’euros) et l’État (1,2 million d’euros), elle permet aujourd’hui de soutenir les clubs locaux, notamment l’équipe de football de Maripasoula qui compte plus de 150 licenciés. Au-delà du football, le complexe pourra accueillir divers événements sportifs, et des créneaux seront également réservés au public, permettant aux habitants de tous âges de profiter de cet espace pour des activités de loisir et de remise en forme.

Des enfants et jeunes de Maripasoula réunis pour célébrer l’inauguration du complexe Vancouver Firmin • ©DR

En 2025, la construction de tribunes en dur viendra compléter l’infrastructure et renforcer sa capacité d’accueil pour les compétitions régionales. Ce complexe sportif, par son ambition et sa symbolique, apporte une nouvelle dynamique à Maripasoula, offrant à la jeunesse et aux habitants un lieu d’épanouissement et d’unité, à l’image de l’homme qu’il honore. Le complexe Vancouver Firmin devient ainsi le symbole d'un avenir sportif et communautaire prometteur pour cette commune de Guyane.