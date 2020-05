Une partie des écoles de l'enseignement privé en Guyane pourrait reprendre les cours la semaine prochaine

Plusieurs écoles privées vont sans doute ouvrir leurs portes à la fin du mois. Sur les 12 établissements catholiques du territoire Guyanais, 5 ou 6 écoles pourraient accueillir des élèves entre le 28 mai et le 02 juin

Plusieurs écoles privées vont sans doute ouvrir leurs portes à la fin du mois. Sur les 12 établissements catholiques du territoire, 5 ou 6 pourraient accueillir des élèves, entre le 28 mai et le 02 juin.A Saint Laurent, Mana et dans les primaires d’Anne-Marie Javouhey à Cayenne et Sainte Thérèse à Rémire, le diocèse le sait d’ores et déjà : ce ne sera pas possible.Ailleurs, les choses se préparent.Les établissements catholiques conventionnés ont reçu des masques et du gel hydro-alcoolique de la part du rectorat. Ils ont de leur côté préparé les salles et l’organisation de l’accueil : le marquage, la disposition des classes, pour accueillir 10 enfants maximum par salle.Chantal SMITH, la directrice diocésaine de Guyane préciseLes élèves ne seront plus accueillis comme avant, ce n'est pas possible. On n'est plus comme avant. La distanciation sera respecté au mieux. Mais on ne va pas les parquer comme j'ai vu sur certaines images dans des carrés.Si les écoles catholiques n'ouvrent pas, c'est que les conditions sanitaires seront trop mauvaises pour cela et je veux remercier les parents de leurs compréhensions.Une enquête réalisée auprès des parents des établissements privés de Guyane a montré que 75 % d'entre eux préfèrent la continuité pédagogique.Les enfants qui seront retenus pour être dans les écoles sont ceux qui ont eu des difficultés avec le numérique précise Chantal Smith.Les établissements doivent, avant l’ouverture, faire valider leur plan de reprise d'activité par leur conseil d’administration.5400 élèves fréquentent en Guyane une école privée catholique.