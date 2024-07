Passation de commandement et honneurs à Mana

Mana a accueilli jeudi 11 juillet, la cérémonie de passation de commandement de la 3e compagnie du Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA). De nombreux gradés ont été décorés à cette occasion, notamment le capitaine Alexis Tarteret, qui dirigera désormais une centaine de personnels.

Près de 200 militaires se sont rassemblés sur la place Yves-Patient pour la cérémonie de passation de commandement à Mana. • ©Eric LEON

La place Yves Patient, habituellement paisible, a été animée par la présence de près de 200 militaires en tenue d'apparat, créant une animation inhabituelle pour les passants curieux. Le capitaine Alexis Tarteret, qui prend la tête de la 3e compagnie, a exprimé son enthousiasme et ses objectifs pour les deux années à venir.

C’est un moment très particulier, unique dans une vie, un peu comme peut parfois être un mariage. À compter d’aujourd’hui, je commande en tout point ma compagnie Le capitaine Alexis Tarteret, nouveau commandant de la 3e compagnie du RSMA, exprimant son enthousiasme et ses objectifs pour les deux années à venir. • ©Eric LEON

Le Capitaine Tarteret a également souligné ses priorités : augmenter la taille de la compagnie en ouvrant de nouvelles filières de formation et renforcer l’identité, la cohésion, et le sentiment d’appartenance des jeunes volontaires. "Nous allons prochainement ouvrir une nouvelle filière pour former au métier de secrétaire, et nous préparons deux autres filières autour du monde des magasiniers et caissiers", a-t-il précisé.

Le départ marquant du capitaine Christelle Roy

Parallèlement, la cérémonie a mis en lumière le parcours exceptionnel du capitaine Charlotte Roy, qui quitte prochainement la Guyane pour rejoindre la métropole en août. Récompensée de la médaille d’honneur de l’engagement ultramarin, a su s’intégrer pleinement dans la société civile grâce à sa passion pour le sport.

Le capitaine Charlotte Roy et d'autres militaires sont honorés pour leur service lors de la cérémonie de passation de commandement. • ©Eric LEON Ce département m'a apporté des compétences très importantes dans la communication, mais surtout un enrichissement humain. J'ai rencontré des personnes formidables grâce à ma pratique sportive

Pendant son affectation au RSMA, elle a rejoint le club de football au COSMA, où elle a joué un rôle déterminant. Sa participation a permis à l'équipe de réaliser un parcours impressionnant en Coupe de France, atteignant les phases régionales pour représenter la Guyane dans l’hexagone. "Pour certaines, c'était la première fois qu'elles prenaient l'avion, c'était une expérience vraiment enrichissante", a-t-elle ajouté.

Charlotte se souvient de son intégration au sein du COSMA, appelée par Albert Adelaide après l’avoir vue jouer. "Il m'a appelé quelques jours après pour me dire qu'il avait besoin de mon expérience pour apporter un cadre à son équipe. J'ai accepté, et c'est ainsi que je suis arrivée au COSMA", a-t-elle expliqué.

La prise d'armes sur la place Yves Patient a apporté une atmosphère dynamique à cette ville paisible. Près de 200 militaires se sont rassemblés pour cette cérémonie, pour marquer l'importance de l'événement pour la communauté locale.

Les résidents et invités de Mana assistent à la cérémonie de passation de commandement sous une tente installée pour l'occasion. • ©Eric LEON

Un défilé mémorable

L'événement s'est conclu par un magnifique défilé sur les bords du fleuve l’Amana, pour offrir un spectacle mémorable aux habitants et visiteurs. Les soldats, en uniforme, ont défilé au rythme des chants militaires, traversant les rues bordées de spectateurs enthousiastes. Le défilé, bien organisé et cadencé, mettait en avant la discipline et la fierté des militaires, et créait un moment de communion entre l'armée et la population locale.

Les militaires de la 3e compagnie du RSMA défilent dans les rues de Mana, offrant un spectacle mémorable aux habitants. • ©Eric LEON

Cette cérémonie de passation de commandement symbolise non seulement la continuité et l’adaptation du régiment aux défis futurs, mais aussi l'impact positif des militaires dans la communauté locale. Charlotte Roy laisse un héritage riche en réalisations et en échanges humains, tandis que Tarteret se prépare à mener la 3e compagnie vers de nouveaux horizons.