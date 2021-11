Procès du militant Serge Romney : la décision de justice sera rendue en janvier 2022

L'audience de Serge Romney a eu lieu le 26 novembre 2021. La décision de justice est mise en délibéré, elle sera rendue le 7 janvier 2022. Pour rappel, en septembre 2021, lors d'une manifestation, le militant aurait forcé un barrage dressé par les forces de l'ordre, faisant trois blessés.

L’audience de Serge Romney s’est tenue vendredi 26 novembre 2021. Le ministère public a requis une peine de 4 ans de prison dont 1 avec sursis à son encontre. La décision de justice est mise en délibéré, elle sera rendue le 7 janvier 2022. Pour rappel, ce militant du MDES et cadre à EDF est poursuivi pour des faits de "violence volontaire sur personnes dépositaire de l’autorité publique", "rébellion" et "non port du masque".

Les faits qui lui sont reprochés seraient survenus le 13 septembre 2021. Une manifestation avait été organisée par la Caravane de la liberté et l’UTG au pont du Larivot. Le prévenu aurait dirigé son véhicule vers des forces de l’ordre dans le but de forcer leur barrage. Trois gendarmes auraient été blessés à la suite de cet indicent. Serge Romney avait été arrêté à Cayenne.