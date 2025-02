Réhabilitation de la Cité des Orchidées : un nouveau souffle pour 70 résidents à Saint-Laurent-du-Maroni

À Saint-Laurent-du-Maroni, la Cité des Orchidées, construite au début des années 1990, s’apprête à bénéficier d’une réhabilitation majeure. Ce projet, inscrit dans le programme NPNRU signé en 2021, vise à moderniser les infrastructures, sécuriser les abords du fleuve et améliorer la qualité de vie des résidents.

La Cité des Orchidées, située en bordure du Maroni, est aujourd’hui à un tournant de son histoire. Conçue dans les années 90, cette résidence souffre depuis plusieurs années d’un cadre de vie dégradé : nuisances sonores, insécurité, insalubrité et trafic en tout genre. La proximité du point d’accostage des pirogues, où transitent quotidiennement passagers et marchandises parfois illicites, accentue ces tensions.

Trafic intense de piroguiers à proximité de la Cité des Orchidées, une situation que le projet de réhabilitation vise à éliminer. • ©Eric LEON

La nuit, on ne dort pas toujours tranquille. Entre les disputes, la musique forte et les allées et venues incessantes, on a l’impression de vivre dans une zone de transit plutôt que dans un quartier résidentiel

confie un habitant, sous couvert d’anonymat.

Conséquences du trafic de piroguiers : occupation anarchique de la cité des Orchidées et de ses espaces publics causant des nuisances pour les habitants. • ©Eric LEON

Face à cette situation, la municipalité de Saint-Laurent-du-Maroni, avec l’appui de la Société Immobilière de la Guyane (SIGUY) et dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), engage un projet ambitieux pour transformer la cité et redonner espoir à ses résidents. Doté d’un budget de 3,45 millions d’euros, le projet se déploiera en plusieurs étapes entre 2025 et 2026.

Vue conceptuelle du projet de réhabilitation : la façade rénovée des Orchidées avec des aménagements paysagers et une meilleure accessibilité. • ©Ville de Saint-Laurent-Du-Maroni

Sécurisation des berges et des accès

L’une des premières interventions concernera la protection des berges, soumises à une forte érosion. Dès juin 2025, des parois métalliques seront installées pour renforcer les rives et empêcher l’accostage sauvage des pirogues. Cet aménagement limitera aussi la présence des taxis clandestins et du commerce informel qui contribuent au désordre dans le quartier.

C’est une bouffée d’air frais. On ne pouvait plus sortir de chez nous sans être bousculé par le va-et-vient des passagers et des vendeurs de rue

témoigne une résidente.

Parallèlement, une voie de contournement sera aménagée pour fluidifier la circulation et désenclaver la résidence. Actuellement, les espaces publics sont saturés par des véhicules mal stationnés et une occupation anarchique, rendant la circulation difficile et anxiogène pour les piétons.

Vue de la ruelle du bâtiment des Orchidées, marquée par l’usure et le manque d’entretien. • ©Eric LEON

Modernisation des espaces publics et des logements

À partir du second semestre 2025, les travaux se concentreront sur la réorganisation des espaces publics :

Reprise des voies d’accès et création de trottoirs et pistes cyclables.

et création de trottoirs et pistes cyclables. Aménagement paysager , avec plantations et installation de mobiliers urbains.

, avec plantations et installation de mobiliers urbains. Création d’aires de détente, avec espaces de jeux et équipements sportifs.

« Nos enfants n’ont jamais eu un vrai espace où jouer en toute sécurité. Ça va tout changer », se réjouit un père de famille.

En parallèle, les bâtiments seront modernisés. La SIGUY assurera la rénovation des logements, notamment pour les appartements les plus dégradés. Certains résidents seront relogés temporairement le temps des travaux, mais tous pourront réintégrer leur logement une fois la réhabilitation achevée.

Un projet pensé pour le long terme

La ville de Saint-Laurent-du-Maroni veut faire de cette réhabilitation un modèle pour d’autres quartiers en difficulté. Selon Mickaël Papayo, premier adjoint au maire,

Mickle Papayo, premier adjoint au maire de Saint-Laurent-du-Maroni • ©Eric LEON Cette transformation s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation urbaine. Nous voulons offrir aux habitants un cadre de vie plus digne, plus sécurisé et plus attractif

Dans ce cadre, la municipalité prévoit de sécuriser l’ensemble du site par la mise en place d’une clôture, afin de protéger les nouveaux aménagements et de limiter le vandalisme, un problème récurrent dans la ville.

Enfin, le projet s’accompagne de mesures de revalorisation du quartier, avec un travail sur la gestion des déchets et la lutte contre l’occupation illégale des espaces publics.