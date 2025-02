Résidence Aigue Marine : 94 logements sécurisés et équipés pour les agents hospitaliers

Avec l’inauguration de la résidence Aigue Marine ce 19 février, le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais franchit une nouvelle étape dans sa politique d’attractivité. Ce complexe moderne de 94 logements, doté de nombreux services, vise à offrir aux agents hospitaliers un cadre de vie amélioré pour renforcer leur ancrage sur le territoire.

Un cadre de vie pensé pour attirer et fidéliser les agents

Un portail sécurisé, des allées bordées d’arbres, deux piscines scintillant sous le soleil de l’Ouest guyanais… La résidence Aigue-Marine, fraîchement inaugurée, ressemble davantage à un quartier résidentiel prisé qu’à un simple programme locatif. Mais derrière ces façades aux tons sobres se cache un enjeu majeur : fidéliser les soignants du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG).

Un cadre de vie moderne : la résidence Aigue-Marine offre des logements neufs avec une voirie aménagée, des parkings et des espaces verts. • ©Eric LEON

L’hôpital, confronté à des difficultés de recrutement et de rétention du personnel, mise sur un cadre de vie attractif pour convaincre ses agents de rester. « Nous sommes désormais locataires de 94 logements supplémentaires, ce qui porte notre parc à environ 300 logements », explique Ninon Gautier, directrice du CHOG. Une avancée importante, même si la demande reste forte face aux 1 400 agents hospitaliers, dont 1 200 agents non médicaux et 160 médecins.

Un séjour lumineux et spacieux : même les T2 offrent de grands espaces de vie pour le personnel hospitalier. • ©Eric LEON

Une résidence aux nombreux équipements

Outre son cadre moderne et sécurisé, la résidence Aigue Marine se distingue par les services proposés à ses locataires :

Deux piscines , dont une dédiée aux enfants,

, dont une dédiée aux enfants, Des aires de jeux et des espaces verts ,

, Une salle de sport , exclusivement réservée aux agents du CHOG,

, exclusivement réservée aux agents du CHOG, Un accès sécurisé avec badge nominatif , garantissant un contrôle strict des entrées,

, garantissant un contrôle strict des entrées, Des agents de sécurité présents 24h/24 pour assurer la tranquillité des résidents.

Un espace détente apprécié : la résidence propose une piscine pour les petits et les grands, un atout supplémentaire pour le bien-être des résidents. • ©Eric LEON

Le site accueille également neuf locaux commerciaux qui seront aménagés prochainement pour renforcer l’offre de services :

Une Maison d’Accueil Maternelle (MAM) , pour aider les agents hospitaliers à concilier travail et vie familiale,

, pour aider les agents hospitaliers à concilier travail et vie familiale, Un service de médecine du travail , destiné aux professionnels de l’Ouest guyanais,

, destiné aux professionnels de l’Ouest guyanais, Des bureaux administratifs , notamment pour le Groupement Hospitalier Territorial (GHT) ,

, notamment pour le , Une salle de réunion et des espaces de formation pour les professionnels du CHOG.

Un logement équipé et fonctionnel : chaque appartement dispose d'une cuisine moderne pour garantir le confort des résidents. • ©Eric LEON

Une politique d’attractivité renforcée

Ce projet immobilier ne se limite pas à une simple mise à disposition de logements. Il s’inscrit dans une stratégie globale d’attractivité et de fidélisation, avec des mesures concrètes pour faciliter l’installation des nouveaux agents :

Prise en charge du billet d’avion Paris-Cayenne pour les professionnels venant de métropole,

pour les professionnels venant de métropole, Mise à disposition ou location de véhicules , pour simplifier leur mobilité,

, pour simplifier leur mobilité, Mise en place d’un système de parrainage, permettant aux nouveaux arrivants d’être accompagnés dans leur découverte de l’hôpital et de la ville.

Un espace de nuit confortable et climatisé, pensé pour offrir aux agents hospitaliers un cadre de repos optimal. • ©Eric LEON

À ce jour, plus de 80 % des logements sont déjà occupés, et l’ensemble des appartements seront investis d’ici mars 2025.

Un projet à poursuivre pour répondre aux besoins du territoire

Si l’inauguration de la résidence Aigue Marine constitue une avancée significative, elle ne suffit pas à combler la demande en logement des agents hospitaliers.

Ninon Gautier, directrice du CHOG, souligne l'importance de cette résidence pour fidéliser les agents hospitaliers. • ©Eric LEON Nous avons toujours de nouveaux arrivants, et le rapport entre les 300 logements dont nous disposons et nos 1 400 agents montre bien qu’il faudra d’autres opérations de ce type

reconnaît Ninon Gautier.

Un constat partagé au-delà du secteur hospitalier : la croissance de Saint-Laurent-du-Maroni impose d’accroître l’offre de logements pour les professionnels du territoire. Cette résidence, qui associe confort, sécurité et services, est une réponse concrète aux défis du recrutement dans l’Ouest guyanais.