Rush dans les magasins pour les derniers achats de la rentrée

Les rayons fournitures scolaires et autres petits acessoires papéterie bureautique sont très recherchés. Rentrée oblige, liste en main, les parents ou élèves font les derniers achats et c'est souvent l'affluence dans certains magasins.



Yvette Bacoul/Sébastien Laporte/CL •

Un gros rush en fait. On voit bien que les établissements scolaires ont rouvert. Les gens ont enfin les listes qu'ils attendaient depuis un moment. Généralement c'est au mois de juin. Cette année certains professeurs ont donné les listes, d'autres non, certains établissements étaient ouvert d'autres non. Donc les gens ont l'information aujourd'hui.

Derniers achats de la rentrée scolaire et le secteur papéterie bureautique est pris d’assaut. Les queues s’enchaînent aux caisses et c'était le cas ce samedi à la zone Collery. Dans ce magasin, un dispositif d'accueil particulier a du être mis en place pour faire face à l'affluence.Une situation presque habituelle à cette période selon Céliane Cimadure, directrice d'un magasin papeterie bureautique :Ce sont 83 853 éléves, écoliers, collégiens et lycéens des secteurs public et privé confondus qui sont concernés par cette rentrée.