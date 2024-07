Saint-Laurent-du-Maroni célèbre le 14 juillet et honore un militaire émérite

Dépôt de gerbes, décorations et défilé militaire ont marqué les festivités du 14 juillet à Saint-Laurent-du-Maroni. Après les hommages au cimetière, les célébrations se sont poursuivies avenue du Général de Gaulle, où l’adjudant-chef Lionel Lebrun a été honoré pour ses 38 ans de service.

Dépôt de gerbes au cimetière de Saint-Laurent-du-Maroni, • ©Eric LEON

Dans une ambiance solennelle et rythmée par les musiques militaires, les festivités du 14 juillet à Saint-Laurent-du-Maroni ont commencé par un dépôt de gerbes au cimetière, sous les regards attentifs des autorités locales. Quelques sapeurs-pompiers ont été décorés avant que les gerbes ne soient déposées au monument aux morts. La cérémonie s'est ensuite déplacée vers l'avenue du Général de Gaulle, où le parking de la mairie a servi de scène pour la décoration de plusieurs militaires. Parmi eux, l'adjudant-chef Lionel Lebrun a été particulièrement honoré pour ses 38 ans de service, dont 18 passés en Outre-mer.

Le colonel passe en revue les troupes alignées avenue du Général de Gaulle, après les cérémonies au cimetière, marquant le début des festivités du 14 juillet. • ©Eric LEON



Un bilan de carrière riche en expériences

L'adjudant-chef Lebrun Lionel exprime une grande satisfaction et beaucoup de gratitude envers ses collègues et les nombreuses cultures qu'il a rencontrées au cours de sa carrière. « Beaucoup de rencontres, d’amitié, de camaraderie et d’aventures », a-t-il résumé. Ayant servi pendant 18 ans en Outre-mer, il garde des souvenirs mémorables de ses séjours, particulièrement en Guyane, où il a passé ses cinq dernières années.

L'adjudant-chef Lionel Lebrun, arborant ses décorations, pose fièrement après avoir été honoré pour ses 38 ans de service, lors des festivités du 14 juillet à Saint-Laurent-du-Maroni. • ©Eric LEON



Un départ sans regret

Malgré la fin de cette longue carrière, Lionel Lebrun ne ressent aucune amertume : « J’ai fait mon temps, j’ai fait ce que j’avais à faire, maintenant je vais partir sur d’autres aventures. » Il prévoit de soutenir sa femme dans son projet professionnel jusqu’en avril prochain, après quoi il se concentrera sur de nouveaux projets et opportunités.

Un message d’encouragement pour les jeunes

Pour conclure, l’adjudant-chef Lebrun a adressé un conseil aux jeunes militaires : « Il faut croire à ce qu'on fait, être à l’écoute des anciens, persévérer, avoir la gnaque et de la bonté pour ses subordonnés. »

Le passage de deux Mirages de l'armée de l'air a lancé le défilé des forces militaires, qui ont exhibé tous leurs moyens de la sécurité civile, suivi en fin de file par les moyens mobiles du centre d'incendie et de secours de Saint-Laurent-du-Maroni.