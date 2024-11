Saint-Laurent-du-Maroni face à la saturation de son cimetière : un nouveau site prévu sur la RD11

Alors que la Fête des Morts ramène la question de la mémoire et du recueillement, le cimetière de Saint-Laurent-du-Maroni, saturé, illustre les défis liés à la forte croissance démographique de la ville. La municipalité prévoit la création d’un nouveau site funéraire sur la route de Saint-Jean.

Les tombes fleuries de Saint-Laurent-du-Maroni, décorées pour la Fête des Morts, illustrent le respect des traditions locales. • ©Eric LEON

Le 1er novembre, jour de la Toussaint, les familles se sont rendues en nombre au cimetière de Saint-Laurent-du-Maroni pour honorer leurs proches disparus. Mais cette affluence a aussi mis en lumière une réalité alarmante : le cimetière actuel approche de sa capacité maximale.



Le site, qui dispose de 3 700 emplacements, a récemment bénéficié d’une extension de 200 emplacements pour tenter de répondre à la demande croissante. Cependant, avec 5 269 inhumations enregistrées depuis 1947 jusqu’au 31 décembre 2023, l’espace supplémentaire s'avère insuffisant face à la croissance rapide de la population. Face à cette saturation imminente, la municipalité a annoncé la mise en place d’un nouveau cimetière, situé entre les villages Terre Rouge et Espérance sur la route de Saint-Jean.

Le cimetière actuel, déjà saturé, nécessite un nouveau site pour répondre aux besoins de la population croissante. • ©Eric LEON

Avec une population en croissance rapide, estimée entre 70 000 et 80 000 habitants selon la mairie, Saint-Laurent-du-Maroni voit ses infrastructures locales mises sous pression. Cette ville, où plus de 3 300 naissances sont enregistrées chaque année – un chiffre qui en fait la deuxième maternité de France – doit aujourd'hui prévoir de nouveaux espaces pour accompagner à la fois les vivants et les morts.

Des efforts constants pour l'entretien du cimetière actuel

Chaque année, la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni veille à l’entretien du cimetière pour offrir aux familles un lieu propice au recueillement.

Nous mettons les moyens nécessaires pour que les familles puissent préparer cette période de commémoration dans de bonnes conditions

souligne Mickle Papayo, premier adjoint au maire. Ces dernières années, des améliorations ont été apportées, notamment avec la rénovation de la clôture et l’installation d’éclairages pour sécuriser le site.

Le chemin d'accès au cimetière et la clôture récemment rénovée, l'une des améliorations apportées par la municipalité. • ©Eric LEON

Mickle Papayo précise que des extensions ont également été réalisées dans le passé pour accueillir plus de défunts, mais même celles-ci atteignent désormais leurs limites.

Le cimetière de Saint-Laurent-du-Maroni arrive à saturation, et nous avons anticipé cela en procédant à une extension. Aujourd’hui, nous constatons que cette extension arrive aussi à sa limite

explique-t-il.

Vers un nouveau site en 2025

Face à la situation, le maire a décidé de lancer la création d’un nouveau cimetière. Actuellement, les études d’impact et environnementales sont en cours, une étape cruciale avant de pouvoir débuter les travaux.

Mickle Papayo, premier adjoint au maire de Saint-Laurent-du-Maroni, explique les mesures prises par la ville pour l'entretien et l'extension du cimetière. • ©Eric LEON L’État nous a donné l’autorisation de procéder à la clôture du futur cimetière dès le premier semestre 2025

annonce Mickle Papayo, en précisant que l'objectif est de commencer à accueillir les défunts sur le nouveau site d’ici la fin de l’année 2025 si tout se déroule comme prévu.

Une vue d'ensemble des tombes du cimetière de Saint-Laurent, où les familles se rassemblent pour honorer leurs ancêtres. • ©Eric LEON

Ce nouveau cimetière sera situé au sud de la ville, sur la route de Saint-Jean. "Ce n’est pas un choix anodin, car il ne s’agit pas de sélectionner n’importe quelle parcelle. Il faut effectuer des études pour s’assurer que le lieu répond aux normes exigées par l’État," ajoute le 1er adjoint au maire de la ville Saint-Laurent-du-Maroni, confirmant que le terrain sélectionné respecte les critères nécessaires pour un site funéraire.

Un soulagement pour les familles

Pour les habitants, l’annonce de ce nouveau cimetière est accueillie avec un certain soulagement.

Je viens ici régulièrement, et on sent que l'espace manque

confie Alain, 56 ans, venu se recueillir avec ses enfants. "Avec la croissance de la ville, on avait vraiment besoin de ce nouveau cimetière."

Nicole, une mère de famille, partage son ressenti : "Ce cimetière a une histoire, et je suis attachée à cet endroit. Mais voir qu’on prévoit un nouvel espace, c’est important. On doit pouvoir honorer nos proches dignement, sans craindre de manquer de place."

Enjeu financier et environnemental

Outre la logistique, le financement et les impacts environnementaux du projet sont au cœur des discussions municipales. Ce nouveau cimetière, qui représente un investissement à long terme pour la ville, pourrait intégrer des solutions écologiques innovantes, favorisant un retour à la nature et limitant l’empreinte carbone.