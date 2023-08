Saint-Laurent-du-Maroni : Les artisans de la fête se préparent pour le Saint-Patron

Il ne reste que quelques jours avant que la ville de Saint-Laurent-du-Maroni s'illumine pour célébrer son Saint-Patron. Du 10 au 13 août, la place de la République sera le centre de nombreuses festivités. Mais avant que les lumières ne s'allument, un travail considérable est déjà en cours sur la place des fêtes, celui des tenanciers de baraques dont on parle très peu.



Un investissement financier important

Ces tenanciers, responsables des baraques de consommation et de jeux, travaillent d’arrache-pied. À quelques jours du démarrage des festivités, ils agrandissent et aménagent leurs baraques pour créer des espaces d'accueil conviviaux, prêts à recevoir des milliers de visiteurs.

Le coût des travaux d'amélioration et de la décoration n'est pas négligeable. Certains investissent des sommes considérables pouvant monter à plus de 10 000 euros, pour offrir le meilleur au public.

Antonius Seeman tenancier de baraque a dû débourser plus de 10 000 euros de travaux pour être prêt à accueillir les visiteurs

Les tôles de la baraque coûtent 2800 euros, le pare-soleil 600 euros, le plancher 2000 euros, la baraque 2023 euros, avec l’électricité, les câbles spéciaux, on est à 3000 euros,



Nous confie Antonius Seeman, tenancier de baraque de consommation.

La transformation des baraques est un art en soi, mêlant créativité et savoir-faire. Chacune d'entre elles devient une œuvre unique, reflétant la passion et l'engagement de son propriétaire, mais doit aussi pouvoir accueillir des milliers de visiteurs pendant 4 jours.

C’est ce que Jean-Robert Sainte-Luce, un autre tenancier de baraque de consommation, nous explique en ajoutant :



On essaye de disposer les clients de manière confortable pour que le public ait de l’espace dans la baraque, que ce soit pour passer une commande, manger ou boire un coup. D’ailleurs, c’est pour ça qu’on essaye de faire un bar assez convivial, histoire de recevoir les visiteurs comme il se doit.

Au-delà de la décoration et de la transformation, la préparation de ces festivités nécessite une coordination et une logistique impeccables. La plupart de ces tenanciers sont des habitués et ils n’hésitent pas à apporter leur soutien aux nouveaux arrivants.