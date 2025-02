Saint-Laurent-du-Maroni ouvre la première prépa aux grandes écoles de commerce en Guyane

Le lycée Lumina-Sophie, au cœur d’un projet d’excellence. À la rentrée 2025, cet établissement deviendra le premier en Guyane et dans les Outre-mer à proposer une CPGE en économie et commerce.

Partager :

C'est une première historique en Guyane et dans les Outre-mer. À la rentrée 2025, le lycée Lumina-Sophie ouvrira une Classe Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE) de commerce. Soutenue par le rectorat et le ministère de l'Éducation nationale, cette formation offrira aux étudiants de l'Ouest guyanais une chance unique d'accéder aux plus prestigieuses écoles de commerce françaises.

Un tournant pour l’enseignement supérieur en Guyane Depuis plusieurs années, l’enseignement supérieur en Guyane connaît un développement progressif, mais l’offre restait limitée dans l’Ouest du territoire. Jusqu’à présent, seuls quatre BTS étaient disponibles dans cette région. La décision d’implanter une CPGE en économie et commerce à Saint-Laurent-du-Maroni marque donc une avancée majeure. Une opportunité inédite pour les lycéens de l’Ouest guyanais. Grâce à cette nouvelle prépa, les étudiants pourront se préparer aux concours des grandes écoles de commerce sans quitter leur territoire • ©Eric LEON « C'est une volonté du recteur de développer l’enseignement supérieur dans l’Ouest », souligne le proviseur du lycée Lumina-Sophie, porteur du projet depuis deux ans. Actée officiellement mi-janvier par le ministère de l’Éducation nationale, cette ouverture représente une première dans toute la Guyane et une exclusivité en Outre-mer, puisqu'aucune CPGE de ce type n'existe en Martinique ni en Guadeloupe. Une formation sélective, mais une opportunité inédite La CPGE du lycée Lumina-Sophie accueillera dès la rentrée 2025 une première promotion de 15 étudiants, sélectionnés sur Parcoursup. Ce cursus de deux ans a pour objectif de préparer les élèves aux concours des grandes écoles de commerce comme HEC, l’ESSEC, l’ESCP ou encore l’EM Lyon. Un cadre propice à l’ambition et à la réussite. Les futurs étudiants bénéficieront d’un encadrement rigoureux pour viser l’excellence académique. • ©Eric LEON « Nous avons déjà des élèves intéressés et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 mars sur Parcoursup », précise le proviseur. Bien que la sélection reste exigeante, les étudiants guyanais auront plus de chances d'intégrer cette prépa que celles des grandes métropoles, où la concurrence est bien plus rude. En cas d’échec aux concours, les étudiants ne repartiront pas sans diplôme : un partenariat avec l'Université de Guyane leur permettra d'obtenir une équivalence avec une licence en sciences économiques. L’ouverture de la CPGE marque une avancée majeure pour l’enseignement supérieur à Saint-Laurent-du-Maro • ©Eric LEON Un recrutement de haut niveau pour les enseignants L’ouverture de cette CPGE nécessite également le recrutement de professeurs spécialisés. « Nous cherchons des enseignants agrégés et expérimentés, capables d’accompagner les étudiants dans un parcours aussi exigeant que les meilleures prépas de métropole », explique le proviseur. Des actions de promotion ont d’ores et déjà débuté dans les lycées de Cayenne et de l’Ouest guyanais afin d’attirer les meilleurs profils. Une ambition : donner leur chance aux jeunes talents guyanais L’implantation de cette CPGE répond à un double objectif : permettre aux meilleurs élèves de l’Ouest guyanais de suivre un cursus d’excellence sans quitter la région et renforcer l’attractivité du territoire en matière d’enseignement supérieur. Moncef M'Haouef, proviseur du lycée Lumina Sophie • ©Eric LEON Aller en métropole pour intégrer une prépa est souvent un frein pour les jeunes guyanais. Avec cette CPGE, nous leur offrons une opportunité unique de se préparer aux grandes écoles tout en restant en Guyane souligne le proviseur. Un signal fort pour l’avenir L’ouverture de cette CPGE s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer l’offre de formation post-bac en Guyane. En parallèle, le lycée Lumina-Sophie poursuit ses actions avec Sciences Po Paris, offrant à ses élèves des opportunités prestigieuses, comme une récente visite à l’Assemblée nationale. Avec ce projet ambitieux, Saint-Laurent-du-Maroni devient un pôle majeur de l’excellence académique en Guyane, prouvant que l’exigence et la réussite peuvent aussi s’écrire depuis l’Amazonie française.

Partager :