Un Saint-Laurentais à la tête des forces armées de Guyane

Depuis le 23 juillet, le lieutenant-colonel Michel LADAN est le nouveau commandant des Forces Armées de la Guyane. Il prend ainsi la succession du colonel Claude-Vincent ROURE. Sa spécificité : le lieutenant-colonel Michel LADAN est né à Saint-Laurent du Maroni.

Isabel Lerouge •

Avec un peu d’émotion et beaucoup de curiosité, le lieutenant-colonel Michel LADAN a retrouvé les rues de Saint-Laurent et de Saint-Jean.Le nouveau commandant des forces Armées de Guyane est né en 1976 dans la capitale de l’ouest guyanais, sur les rives du Maroni. S’il confesse avoir quitté son « peyi » très (trop) jeune, à 2 ans, ce père de deux enfants est profondément attaché au territoire.Il n’était revenu qu’une fois sur sa terre natale en 1999, au cours d’une mission HARPIE en 1999. Une aventure qui avait profondément enraciné en l’homme l’envie de revenir, sur les traces de son père.La Guyane, une histoire de famille donc comme l’Armée. Le lieutenant-colonel LADAN a connu une carrière militaire exemplaire : Saint-Cyrien, chef de section du 12e régiment d’infanterie de marine à Auvours, des missions en Bosnie, en côte d’ivoire, au Congo.En août 2004 il est muté à Djibouti, au 5e régiment interarmes d’outre-mer. En 2006, retour à la tête du 2e RIMA où il prend le commandement e la 4e compagnie envoyée en nouvelle Calédonie puis en Côte d’Ivoire.En 2009, le lieutenant-colonel LADAN est muté à l’Etat-major spécialisé pour l’outre-Mer. Il gravit alors les échelons. En 2016 il est ainsi nommé chef du bureau opérations et instructions au 33e RIMA à Fort de France. Régiment avec lequel il est envoyé en septembre 2017 à Saint-Martin suite au passage de l’ouragan Irma.Depuis le 23 juillet il a pris ses fonctions à Cayenne, route de la Madeleine. Près de 1000 femmes et hommes sous son commandement. Leurs missions principales : HARPIE pour lutte contre l’orpaillage clandestin et TITAN liée à la sécurité du Centre Spatial.Le lieutenant-colonel LADAN sera également chargé de la mise en place de l’opération SCORPION au sein du 9e régiment d’infanterie de Marine (9e RIMA). Il s’agit du renouvellement du parc des véhicules.Le lieutenant-colonel LADAN est en poste pour deux ans en Guyane.