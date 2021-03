Santé : annonce d'un plan pour créer un CHRU en Guyane

La création d’un CHRU en 2025 en Guyane : c’est l’objectif annoncé par les ministres de la santé, de l’enseignement supérieur et des outre-mer. Olivier Véran, Frédérique Vidal et Sébastien Lecornu étaient en visio conférence depuis Paris avec les élus et les fonctionnaires de Guyane.