Sapeur-pompier : devenir chef d'agrès, un défi de responsabilité et de communication

Immersion au cœur d'une formation clé à Saint-Laurent-du-Maroni pour les futurs chefs d'agrès. Pendant plusieurs jours, les sapeurs-pompiers en formation du 22 février au 3 mars, doivent apprendre à commander une équipe, gérer une intervention et même répondre aux médias. Reportage.

Immersion dans la formation des futurs chefs d'agrès : un moment d'apprentissage essentiel pour ces sapeurs-pompiers en montée de grade. • ©Eric LEON

Dans une caserne en effervescence, loin des flammes et des interventions d'urgence, un autre défi se joue : celui de la formation des futurs chefs d'agrès. Ces sapeurs-pompiers, qui occupent déjà des postes de responsabilité, s'apprêtent à franchir un cap décisif dans leur carrière. Pendant plusieurs jours, ils alternent théorie et mises en situation, découvrant un rôle où la prise de décision, l'encadrement des équipes et la communication sont essentiels.





Face aux sapeurs-pompiers en formation, Manuel Jean-Baptiste explique les enjeux du rôle de chef d'agrès et de la prise de décision sur le terrain. • ©Eric LEON

Du terrain à la responsabilité : un changement de posture

"Jusqu'à présent, nous étions exécutants. Demain, nous serons décisionnaires", explique Manuel Jean-Baptiste, adjudant-chef et responsable pédagogique de cette formation. Un changement de posture majeur, qui impose à ces pompiers expérimentés de revoir leur manière d'agir : "Ils doivent apprendre à observer, analyser et décider en fonction de la situation" .

Les stagiaires échangent et partagent leurs expériences pour mieux appréhender leur futur rôle de chef d'agrès. • ©Eric LEON

Cette montée en compétence s'inscrit dans un cadre précis : celui de la gestion des secours, où chaque seconde compte. "Nous serons garants des décisions prises sur le terrain" ajoute Frédéric Asenko, en formation pour devenir chef d'agrès.





Une formation exigeante pour des missions cruciales

Accéder au poste de chef d'agrès ne se fait pas du jour au lendemain. "C'est une progression naturelle dans la carrière d'un pompier", explique André Franck, sergent en formation. "Cela permet d'acquérir de nouvelles compétences et d'encadrer une équipe en intervention."

Le lieutenant Stéphène Patient intervient sur les principes du commandement opérationnel. • ©Eric LEON

Pendant ces journées intenses, les stagiaires abordent des thématiques variées :



✅ Le cadre juridique et les responsabilités du chef d'agrès.

✅ Les stratégies d'intervention comprennent la gestion simultanée de plusieurs unités.

✅ La relation avec les partenaires , comme le SAMU et les forces de l'ordre.

✅Et , point crucial, la communication avec la presse.

Apprendre à parler aux médias : un exercice inattendu

Dans un exercice grandeur nature, les futurs chefs d'agrès ont été confrontés à un journaliste. Un exercice surprenant, mais nécessaire :

Engagé depuis 2018, Waldie Kropie suit cette formation pour monter en compétence et encadrer une équipe d'intervention. • ©Eric LEON On ne s'imagine pas à quel point répondre aux médias peut être un enjeu

confie Waldié Kropie, en formation.

L'objectif ? Leur apprendre à adopter la bonne posture face aux caméras et aux micros.

André Franck, sapeur-pompier professionnel et stagiaire de la formation chef d'agrès. • ©Eric LEON Nous devons informer sans nuire à l'intervention ni divulguer d'informations sensibles. On n'a pas le droit de tout dire. Il faut connaître nos limites

explique André Franck.

Manuel Jean-Baptiste insiste sur l'importance de cet apprentissage :

L'adjudant-chef Manuel Jean-Baptiste, responsable pédagogique, accompagne les stagiaires vers leur montée en grade. • ©Eric LEON Les chefs d'agrès sont les premiers commandants des opérations de secours. Ils peuvent être amenés à être interpellés par la presse. Savoir communiquer tout en respectant la discrétion professionnelle fait partie de leurs responsabilités.

Un apprentissage évolutif pour s'adapter aux réalités du terrain

Cette formation ne se limite pas à l'apprentissage initial : les techniques évoluent, et les pompiers doivent constamment s'adapter. "Des recommandations ministérielles viennent régulièrement actualiser nos pratiques", souligne Manuel Jean-Baptiste.

Un exemple grandeur nature pour les stagiaires en formation de chef d'agrès : gestion d'une intervention multi-partenaires sur un accident de la route. • ©Eric LEON

Autre élément clé : le retour d'expérience. Chaque intervention fait l'objet d'un débriefing : "Nous analysons ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré", précise le responsable pédagogique. "Ces retours permettent d'améliorer la formation et d'anticiper les défis futurs."

Une montée en compétence au service de la population

Pour les pompiers en formation, l'enjeu est de taille : "À l'issue de ces sessions, nous serons responsables d'un engin et d'une équipe", rappelle Frédéric Asenko.

Après avoir commencé sa carrière à Maripasoula, Frédéric Asenko évolue aujourd'hui vers des fonctions de commandement. • ©Eric LEON Nous devons être capables de gérer des situations complexes et de prendre les bonnes décisions, souvent en quelques secondes.

Et cette montée en compétence est une plus-value directe pour la population. "Avec ces nouveaux chefs d'agrès, nous renforçons la capacité opérationnelle des secours sur le territoire", conclut Manuel Jean-Baptiste.

Une responsabilité de plus pour ces hommes du feu, qui, entre interventions et communication, doivent désormais maîtriser bien plus que les flammes.