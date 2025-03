Six jeunes flûtistes transmettent leur passion sur le Maroni

Durant trois jours, les jeunes flûtistes de l’ensemble Flûtissimo du Conservatoire de musique danse et théâtre de Guyane ont rencontré des élèves à Maripasoula et Papaïchton. Ils ont partagé leur passion avec un concert mais aussi des initiations auprès d’élèves et de collégiens.

Sibylle, Oyaloé, Dalia, Malia, Gwendoline et Maël sont collégiens ou lycéens. Leur point commun ? Tous jouent de la flûte traversière, pour certains depuis plusieurs années, au Conservatoire de musique danse et théâtre de Guyane. La semaine dernière, les flûtistes, membres de l’ensemble Flûtissimo, ont amené leurs précieux instruments en balade sur le Maroni pour une belle opération de partage. Pour l’occasion, les jeunes musiciens étaient accompagnés de leur professeure, Laure de Bressy et de la directrice du conservatoire, Michaëlle Ngo Yamb Ngan, elle-même flûtiste.

De g. à dr. : Sibylle, Oyaloé, Dalia, Malia, Gwendoline et Maël. • ©DR

Un concert…

Durant trois jours, le groupe s’est rendu à Maripasoula et à Papaïchton. « Le premier soir, ils ont donné un concert à la bibliothèque de Maripasoula, indique Laure de Bressy. Une quarantaine de personnes a profité de ce spectacle d’une heure. » Sibylle, élève de quatrième à Rémire-Montjoly a particulièrement apprécié ce moment. Flûtiste depuis 6 ans, c’est la première fois, qu’elle se rendait à Maripasoula. « Le public était impressionné, attentif. J’ai joué des musiques de Harry Potter ainsi que du Livre de la jungle et des personnes ont reconnu. »

Moment de découverte pour les élèves du collège Gran Man Tolinga; à Papaichton • ©DR

…des initiations

Maël, lycéen en classe de seconde sur le littoral, flûtiste depuis huit années, était lui aussi du voyage. « Lorsqu’on est arrivé dans l’école, tous les enfants nous accueilli avec chaleur. Je me souviens de l’émerveillement dans leurs yeux quand on leur a joué Vivaldi. Lors des animations musicales, l’objectif était de leur faire sortir un son. C’était vraiment émouvant de voir comment ils étaient contents quand ils y arrivaient. » Pour Maël, l’expérience va au-delà de la transmission de son amour pour la flûte traversière. « Au niveau musical, c’est intéressant. Mais c’est aussi la première fois que je viens à Maripasoula. J’ai trouvé l’expérience très enrichissante, voire exceptionnelle. C’est toujours important de découvrir son territoire. »

Moment de partage avec des collégiens • ©DR

Emmener la pratique artistique sur le fleuve

Lancé par le Conservatoire de musique danse et théâtre de Guyane, Maroni, scène de l’enseignement artistique est un projet qui ambitionne d’amener la pratique artistique sur le fleuve. Plusieurs missions se sont succédé. Pour l’année scolaire en cours, trois ateliers ont été déjà eu lieu : un pour les chants et danses, un autour du piano et des percussions et un dernier avec l’Opéra de Paris et une professeure de danse aluku.