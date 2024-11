Sixième jour de grève à Saint-Laurent-du-Maroni : la mairie s’organise face à la crise

La grève des employés municipaux de Saint-Laurent-du-Maroni, entamée le 20 novembre, continue de perturber les services publics. Ce lundi, plusieurs écoles et infrastructures sportives sont touchées, tandis que la mairie s’efforce de mettre en place un service minimum pour limiter les impacts.

Les grévistes, installés au rez-de-chaussée de la mairie, y ont établi leur QG depuis le début du mouvement. • ©Eric LEON

Depuis le 20 novembre, une partie des employés municipaux de Saint-Laurent-du-Maroni est en grève, perturbant les services publics de la ville. Ce lundi 25 novembre, les écoles et infrastructures sportives sont particulièrement affectées, forçant la mairie et des représentants de l’Éducation nationale à mettre en place des solutions pour limiter les désagréments.

La mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, point névralgique des revendications des employés municipaux en grève. • ©Eric LEON

Des écoles perturbées par le manque de personnel

Plusieurs établissements scolaires de Saint-Laurent-du-Maroni ont rencontré des difficultés ce lundi matin. À l’école Henri-Sabayo, certains enseignants, évoquant un manque de personnel pour garantir un cadre sûr, ont alerté les parents dont ces derniers sont repartis avec leurs enfants.

La grève des employés municipaux complique le fonctionnement normal de l’école Solange-Hulic, notamment pour le nettoyage des sanitaires. • ©Eric LEON

Dans un autre établissement, une enseignante a confié que les toilettes n’avaient pas été nettoyées depuis vendredi dernier, suscitant des inquiétudes quant à l’hygiène. D’autres enseignants ont conseillé aux parents de garder leurs enfants, craignant que le manque de propreté rende l’accueil des élèves de maternelle impossible.

L’école Joseph Saint-Symphorien illustre les perturbations causées par la grève, retardant l’accès des élèves à leurs salles de classe ce matin. • ©O.D

Dans une école située à l’écart de la ville, les enseignants se sont interrogés sur les consignes à suivre pour gérer la situation en l’absence de personnel communal, soulignant un climat d’incertitude.

Les infrastructures sportives également touchées

Outre les écoles, certaines infrastructures sportives sont également concernées par la grève. Si le stade Orianne-Jean-François et la piscine restent ouverts, le gymnase Maximin-Noël et le stade René-Long sont fermés au public, impactant notamment les activités des clubs sportifs.

Le gymnase Maximin Noël, fermé en raison de la mobilisation, figure parmi les infrastructures sportives touchées par la grève. • ©Eric LEON

Un service minimum en cours de déploiement

Ce lundi matin, une réunion de plus de trois heures a réuni les cadres municipaux, des élus et des représentants de l’Éducation nationale pour évaluer l’impact de la grève et organiser une réponse.

David Jury, Directeur Général des Services (DGS) de la ville, a expliqué : « L’objectif est de garantir un service minimum pour les écoles et les infrastructures sportives, afin que les élèves et les clubs puissent reprendre leurs activités dans les meilleurs délais. »

La grève des employés municipaux complique le fonctionnement normal de l’école Solange-Hulic, notamment pour le nettoyage des sanitaires. • ©Eric LEON

Un dispositif temporaire, incluant des agents volontaires et d’autres recrutés pour l’occasion, est en cours de déploiement.

Nous espérons que les écoles maternelles pourront accueillir les élèves dans des conditions normales d’ici demain ou après-demain. Nous ajustons au jour le jour en fonction du nombre de grévistes

précise David Jury.

Malgré le contexte de la grève, les élèves continuent leurs activités dans des conditions adaptées par les enseignants et le personnel présent. • ©Eric LEON

Un surcoût assumé par la mairie

Le dispositif mis en place pour pallier les effets de la grève représente un surcoût pour la commune. Néanmoins, la mairie insiste sur l’importance de garantir la continuité des services publics.

Le DGS, David Jury, souligne les efforts déployés par la mairie pour garantir une continuité des services publics. • ©Eric LEON Avec 11 000 élèves à Saint-Laurent-du-Maroni, tout le monde est impacté d’une manière ou d’une autre. Il est essentiel de minimiser les contraintes pour les familles

souligne David Jury.

Alors que la grève se poursuit, les efforts de la municipalité se concentrent sur la gestion des services les plus essentiels. Les écoles et infrastructures sportives restent au cœur des priorités, mais l’issue du conflit reste incertaine. La situation pourrait évoluer dans les jours à venir, selon les discussions entre la mairie et les grévistes.