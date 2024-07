Sylviane Coelho : première femme en Guyane cheffe de poste de la police municipale

Le parcours professionnel de Sylviane Coelho commence à Mana en tant qu'ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique). Après avoir passé un concours, elle devient policière municipale. En 2016, elle quitte Mana pour intégrer la police municipale de Macouria, où elle acquiert une précieuse expérience pendant huit ans avant de revenir à Mana.

Être la seule femme dans une équipe majoritairement masculine n'a pas été facile. "C’est compliqué, mais j'aime les défis," confie Sylviane. Sa nomination le 1er juillet a été une grande satisfaction, qui concrétise son désir de revenir chez elle et d'apporter des changements positifs dans sa commune.

Si ses amis ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme, sa famille a exprimé quelques réticences. Ses anciens collègues, qu'elle retrouve aujourd'hui, lui ont réservé un bon accueil à son retour. En tant que cheffe de poste de la police municipale de Mana, ses responsabilités englobent la gestion administrative et opérationnelle, ainsi que l'accompagnement psychologique des jeunes ASVP.

Sylviane Coelho met l'accent sur la présence policière pour dissuader les comportements déviants. Elle supervise une équipe de huit agents opérationnels et deux administratifs. La restructuration du poste de police, avec notamment la création d'une cafétéria pour les agents, fait partie de ses projets pour moderniser le service.

Sylviane souhaite également encourager plus de femmes à rejoindre les forces de l'ordre en Guyane. Elle a demandé l’embauche de deux ASVP femmes pour diversifier son équipe. Elle conseille aux jeunes femmes de ne pas avoir peur et de commencer comme ASVP pour ensuite passer un concours.

Impressionnée dès son enfance par les gardes champêtres, Sylviane a toujours voulu inspirer le respect et porter l’uniforme. Cette aspiration, combinée à son expérience et à sa détermination, l'a menée à cette position de cheffe.

Elle invite les habitants de Mana à voir la police autrement : "Nous ne sommes pas seulement une police répressive. Venez vers nous, comme nous viendrons vers vous, et ensemble, nous ferons avancer les choses."

Le maire, Albéric Benth, justifie sa décision par la cohérence entre le programme de Sylviane et les objectifs municipaux :

C’est une dame qui est venue me voir avec un programme bien défini qui rentrait tout à fait dans le cadre de ce que je voulais mettre en œuvre avec mon équipe municipale et la police. Et en plus, on n'avait que des hommes et je me suis dit, une femme à la tête, pourquoi pas ?