Tests thérapeutiques : pour Clara de Bort, Coviplasm « c’est une chance pour la Guyane… »

La directrice de l’Agence Régionale de Santé tient à rassurer la population guyanaise.

Dans le contexte d’épidémie du Coronavirus, la recherche s’intéresse à notre territoire. Des opportunités qui pourraient aider au traitement de la crise.

Karl Constable •

La directrice de l'ARS Guyane, répond face aux suspicions qu'a déclenché la Pr de médecine Karine Lacombe, en annonçant des essais thérapeutiques bientôt en Guyane et à Mayotte • ©Guyane 1ère

« Forcément les recherches sur les médicaments et toutes les recherches importantes sur la Covid-19, commencent à s’intéresser à notre territoire. » Clara de Bort, directrice de l'ARS Guyane

« Le fait qu’on est beaucoup de malades en Guyane va faire progresser cette recherche, une recherche vraiment très prometteuse. » Clara de Bort