Tribunal correctionnel : plusieurs personnes condamnées pour orpaillage illégal et aide au séjour irrégulier

Véronique Bedz/CL •

La première procédure fait suite à l’arraisonnement d’une Pirogue à Petit Saut, et l’interpellation du piroguier. L’homme était en possession de mercure. Les gendarmes sont intervenus sur le site d’orpaillage illégal et ont interpellé un autre individu.

Le piroguier a été condamné à un an de prison pour complicité d’orpaillage illégal, et l’orpailleur à 18 mois, avec maintien en détention et interdiction de séjour pendant cinq ans.

La seconde procédure fait suite à la découverte d’un site d’orpaillage illégal alluvionnaire à Tampok, sur le Haut Maroni. 4 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, et le matériel saisi et détruit. Les quatre ont été condamnées à deux ans de prison, maintien en détention et 5 ans d’interdiction de séjour en Guyane.

La troisième procédure concerne un transport par mer de clandestins. La brigade de gendarmerie maritime a saisi une pirogue en mer, au large de Kaw, avec 35 personnes à bord. Deux personnes ont été placées en garde à vue. Les deux individus ont demandé un délai pour préparer leur défense.