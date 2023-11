Un nouveau centre de santé sexuelle voit le jour à Saint-Laurent-Du-Maroni

Saint-Laurent du Maroni inaugure son centre de santé sexuelle, réponse cruciale à la croissance démographique jeune et aux taux élevés de grossesses adolescentes. Un espoir pour les 135 000 habitants attendus d'ici 2030.

Visiteurs découvrant les installations du centre de santé sexuelle • ©Eric LEON

Saint-Laurent du Maroni, ville phare de la Guyane, accueille son nouveau centre de santé sexuelle, une structure qui arrive à un moment charnière face à une démographie galopante et des enjeux sociaux pressants. Madame Sonia Marchalant, co-fondatrice du "Planning familial 973", a dévoilé les missions et l'importance du centre lors de son inauguration.

Façade extérieure du nouveau centre de santé sexuelle à Saint-Laurent du Maroni. • ©Eric LEON

Ce centre novateur offre un espace dédié aux femmes, aux familles, et surtout aux jeunes, répondant à une forte demande de services autour de la santé sexuelle dans une région où le taux de grossesses adolescentes et le besoin d'informations et de soutien médico-social sont particulièrement élevés.

Dans un centre de santé sexuelle, on va pouvoir aborder toutes les questions autour de la sexualité,

souligne Madame Marchalant, mettant en avant une approche globale et inclusive.

L'équipe, composée d'une sage-femme, d'une conseillère conjugale et familiale, et bientôt renforcée par des animatrices, s'attelle à répondre aux besoins autour de la contraception, de l'interruption volontaire de grossesse et des violences, tout en menant des actions de prévention.

Ce centre de santé sexuelle permettra des interventions médicales, notamment des interruptions volontaires de grossesse • ©Eric LEON

Mais ce centre est bien plus qu'un lieu de soins, c'est un véritable foyer d'écoute et de lutte pour l'égalité des sexes.

C'est un lieu d'écoute pour les femmes, mais pas seulement pour elles. On accueille aussi les jeunes, les hommes sont les bienvenus. On se bat pour une égalité réelle entre les garçons et les filles,

affirme Madame Marchalant, réaffirmant l'engagement militant du Planning familial.

Le contexte démographique et social de la Guyane, avec une population estimée à atteindre 135 000 habitants à Saint-Laurent d'ici 2030, témoigne de la nécessité d'une infrastructure de santé robuste. La mise en place de ce centre est une réponse proactive à cette croissance démographique, qui présente des défis uniques et accrus en termes de santé publique.



Le financement du projet provient en grande partie de la Collectivité Territoriale de Guyane, avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé, illustrant une coopération entre les institutions gouvernementales et les organismes associatifs pour répondre aux exigences sanitaires locales.



Après Saint-Laurent du Maroni, la dynamique d'expansion des services de santé sexuelle se poursuit avec l'annonce de l'inauguration prochaine d'un autre établissement du Planning familial à Cayenne, prévue pour le vendredi 10 novembre.