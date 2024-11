Cité éducative : 630 000 € pour soutenir l’éducation à Saint-Laurent-du-Maroni

La signature s’est tenue ce mercredi dans les bureaux annexes de la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, réunissant Philippe Dulbecco, recteur de Guyane, Marcelin Gbekobu, chef de service politique de la ville à la préfecture, et Sophie Charles, maire de la ville, qui a paraphé la convention. Bien que la maire n’ait pas pris la parole devant la presse, les explications sur les projets et priorités de la Ville ont été données par Ania Mahasingh, coordinatrice de la Cité éducative pour Saint-Laurent.

Philippe Dulbecco a insisté sur l’importance de ce dispositif dans la lutte contre les inégalités éducatives :

Philippe Dulbecco, Recteur de Guyane • ©Eric LEON

Si on regarde l’axe insertion professionnelle, on analysera les taux d’insertion. Pour la citoyenneté, nous observerons la participation des jeunes à des concours nationaux. Un axe essentiel reste la relation avec les familles, et nous avons déjà engagé des actions pour transmettre des informations dans les langues locales.