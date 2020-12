Un plongeon dans le grand bassin dès 3 ans pour éviter demain une noyade

La ville de Cayenne a mis en place durant ces vacances scolaires des séances de découverte du milieu aquatique pour de jeunes enfants. Le but est de leur permettre d'être à l'aise dans l'eau et apprendre à ne pas paniquer en toute circonstance et ainsi éviter des noyades.

Jocelyne Helgoualch •

Ils ont entre 3 et 6 ans et aucun d’entre eux ne sait encore nager. Encadrés par un maître-nageur, ces jeunes enfants prennent très rapidement, juste en quelques jours, beaucoup d’aisance dans l'eau.

Séance découverte du milieu aquatique • ©Jocelyne Helgoualch

Etre à l'aise dans l'eau, c’est le but de ces séances précise Walbiton Verlin, maître-nageur au centre aquatique de Cayenne.

Au début, ils refusent de sauter, de mettre la tête dans l’eau et au fur et à mesure, ça se passe très bien. Ils ont de plus en plus confiance donc ils font de nouvelles choses et on ne leur apprend pas à nager mais à améliorer des techniques pour se déplacer, donc l’aspect sécuritaire, ils l’acquièrent très vite. Walbiton Verlin, maitre-nageur au centre aquatique de Cayenne.

Contrôler sa respiration, garder l’équilibre, ne plus craindre de mettre la tête sous l’eau. Ces sessions découvertes permettent aussi d’éviter des accidents rappelle Thierry Verin, le responsable du centre aquatique de Cayenne.

Thierry Verin, responsable du centre aquatique de Cayenne • ©Jocelyne Helgoualch

C’est important, surtout en Guyane, d’apprendre à nager depuis tout petit parce qu’on apprend à sauter, à respirer. Si on tombe dans l’eau, on sait comment faire pour se raccrocher, rejoindre une branche, donc c’est vraiment très important de savoir nager. Thierry Verin, responsable du centre aquatique de Cayenne.

Centre aquatique de Cayenne • ©Jocelyne Helgoualch

Les parents estiment eux aussi que cette session de découverte du milieu aquatique est un bon moyen d’apprendre aux enfants à ne pas paniquer dans l’eau et ainsi éviter une noyade.

Le but en 1er, c’est de faire en sorte qu’ils sachent se débrouiller dans l’eau parce qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver. On a une piscine à la maison et le risque de noyade existe, donc c’est bien qu’il soit un peu autonome. Une mère de famille

Je crois qu’il faut commencer le plus tôt possible. Plus ils seront sécurisés, plus ils auront d’aisance et seront familiarisés. Une grand-père attentif

Si l’enfant sait nager, il est un peu plus autonome et on a moins de risques de noyade même si il faut toujours rester vigilent. Une jeune mère de famille

Les petits nageurs ont débuté leur apprentissage dans le tout petit bassin et en quelques jours, les voilà dans le grand bain sans bouée et sans aucune appréhension.

La ville de Cayenne poursuivra ces séances gratuites de découverte du milieu aquatique durant les vacances scolaires de carnaval et de Pâques.

Le reportage de Jocelyne Helgoualch :