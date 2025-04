Une boulangerie solidaire ouvre ses portes à Mana

Pensée comme un tremplin vers l’emploi, la nouvelle boulangerie solidaire ouverte à Mana le 31 mars propose des produits accessibles et forme des habitants en insertion dans un cadre encadré par la Régie Manaré.

Les premières baguettes ont déjà trouvé preneur ce matin-là. À Mana, les habitants découvrent avec curiosité un nouvel espace de vie : une boulangerie solidaire, simple et accueillante, installée à deux pas du centre social Makandra. Viennoiseries, boissons chaudes, petits pains encore tièdes… Ici, on peut consommer sur place ou repartir avec son déjeuner sous le bras.





Déborah (à gauche) et Diana (à droite) de la Régie en insertion assurent la vente quotidienne avec professionnalisme. • ©Eric LEON

Derrière le comptoir, deux agents en insertion accueillent les clients avec le sourire. En coulisses, la production démarre dès 4 heures du matin au pôle agroalimentaire de l’Ouest guyanais. La structure, portée par la Régie Manarée, se veut à la fois sociale, formatrice et utile au territoire.

Dès l’ouverture, les habitants répondent présents pour soutenir cette initiative solidaire. • ©Eric LEON

Une réponse à un besoin local

Le projet est né d’un constat simple : il manquait une boulangerie accessible à Mana, notamment dans les quartiers périphériques. L’idée a été testée au sein de la Régie, en s’appuyant sur les propositions des agents.

Arlène Bourguignon, première adjointe au maire de Mana et présidente de la Régie Manaré • ©Eric LEON Cette boulangerie a un double objectif : offrir un service utile à la population et permettre à des personnes en insertion de redécouvrir une activité professionnelle, dans un cadre concret et formateur

souligne Arlène Bourguignon, première adjointe au maire de Mana et présidente de la Régie Manarée.

Cinq personnes sont aujourd’hui mobilisées : deux à l’accueil, deux à la production, et un superviseur. Les compétences développées touchent à la vente, à l’accueil du client, à la gestion des produits, mais aussi à la fabrication et à la cuisson, assurées en amont chaque matin.

Des produits frais, dorés, préparés chaque matin par les agents de la Régie Manaré. • ©Eric LEON

Un modèle solidaire et évolutif

Avec un coût total avoisinant les 50 000 euros, le projet a été financé par le fonds mananais (35 000 euros), complété par des demandes de soutien auprès de la CCOG et de la CTG, et un apport direct de la Régie. L’essentiel du budget a été consacré à la réhabilitation du bâtiment, à l’achat de matériel de cuisson et à l’aménagement du local.

« Le but est de créer un tremplin. Une fois l’activité lancée, elle pourra être reprise par un artisan ou un entrepreneur du territoire », souligne la présidente de la Régie.

Parmi les encadrants mobilisés, certains sont eux-mêmes issus du parcours d’insertion. C’est le cas de Diana, aujourd’hui encadrante technique de la structure.

Diana Soiso, encadrante technique, ancienne bénéficiaire du dispositif d’insertion de la Régie. • ©Eric LEON Avant, je faisais surtout de l’administratif et je gérais l’équipe à la piscine. Aujourd’hui, je suis dans un tout autre univers, en contact direct avec les habitants. C’est plus vivant, plus social. Je découvre quelque chose de nouveau, et ça me plaît Diana, encadrante

Une dynamique sociale en mouvement

En parallèle, la Régie réfléchit déjà à d’autres activités à développer sur le même modèle : soins esthétiques, hygiène, onglerie… Ces idées émergent directement des agents en insertion, désireux d’explorer de nouveaux métiers. Des formations adaptées pourraient leur être proposées pour concrétiser ces projets dans un cadre solidaire et encadré.

Depuis trois ans, la structure accueille en moyenne 40 personnes, dont une trentaine en contrat d’insertion.

Nous fonctionnons à effectif constant, en réaffectant des agents déjà formés sur d’autres pôles. Ce projet est une façon de valoriser leurs compétences autrement.

nous confie Rémy Dubois Directeur de la régie Manaré.

Le succès de cette boulangerie pourrait bien ouvrir la voie à d’autres initiatives du même type. En attendant, les habitants savourent le plaisir simple de pouvoir, enfin, acheter leur pain… tout près de chez eux.