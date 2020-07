L'UTG et Mayouri Santé mobilisent une centaine de personnes à Cayenne, pour la défense de la santé et des réponses à la motion revendicative remise au gouvernement

Grève générale et mobilisation, collectifs et syndicats sont dans la rue ce matin, pour obtenir des réponses à leur préoccupations quant à la gestion de crise sanitaire de la Covid-19. Dès 8h00 ce matin sous une pluie fine, un petit groupe de personnes s'est rassemblé place Schoelcher à Cayenne.

K. Constable / A. Hilaire •

©A. Hilaire

7 ©A. Hilaire

©A. Hilaire

©A. Hilaire

©A. Hilaire

©A. Hilaire

©A. Hilaire

©A. Hilaire

Ils ne sont pas nombreux, vu les revendications et les enjeux affichés... c'est seulement une centaine de personnes qui a défilé de la place Schoelcher à la préfecture, ce matin.Dans l'assemblée on n'a pas encore vu d'élus, mais les habituels responsables syndicaux et associatifs sont là, de Mayouri Santé à l'UTG en passant par Trop Violans ou le syndicat Solidaire.Devant la préfecture, les manifestants font face à un cordon de la police nationale. C'est dans le calme que des prises de paroles ont lieu. Tous demandent au préfet Marc Del Grande des réponses quant à la motion remise en main propre au premier ministre, Jean Castex.Ils ont demandé à être reçus ce matin par le représentant de l'Etat, inquiets de l'augmentation de la mortalité liée à la Covid-19.Les manifestants ont brandis des pancartes blanches barrées d'une croix rouge symbolisant les victimes de la Covid-19 en Guyane (38 décès comptabilisés au 20.07.20).On a appris aujourd'hui que l'avion militaire, l'A400M, allait quitter le territoire pour rejoindre l'hexagone.On s'interroge, si c'est un signe d'une amélioration de la situation sanitaire ?