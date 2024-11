VIDEO. Deux blessés et un acte d’entraide après une collision frontale à Saint-Laurent-du-Maroni, sur la RD 11

Saint-Laurent-du-Maroni, 17 novembre 2024 – Un accident s’est produit aux alentours de 16h sur la RD 11, route de Saint-Jean. Deux véhicules sont entrés en collision frontale après un virage. L’un des conducteurs a porté secours à l’autre avant l’arrivée des secours. Les deux blessés ont été pris en charge et transportés à l’hôpital.

La violence de l’impact n’a laissé que peu de chances aux deux conducteurs de s’éviter. Aux alentours de 16h, deux véhicules se sont percutés frontalement à la sortie d’un virage sur la RD 11, route de Saint-Jean. Les carrosseries tordues témoignaient de la force du choc, tandis que l’un des conducteurs, malgré ses blessures, a immédiatement porté secours à l’autre conductrice, encore coincée dans son véhicule.

Les deux véhicules fortement endommagés témoignent de la violence du choc frontal sur la RD 11. • ©Eric LEON

Les pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, ont pris en charge les deux conducteurs, tous deux blessés, et les ont transportés à l’hôpital.

L’habitacle déformé d’un des véhicules montre l’intensité de la collision • ©Eric LEON

La configuration du virage et une possible perte de contrôle pourraient expliquer cet accident. Les gendarmes, en charge de l’enquête, s’appuieront sur les relevés effectués sur place ainsi que sur les témoignages des conducteurs pour déterminer les causes précises de la collision.

Les forces de l’ordre et les secours sécurisent les lieux de l’accident pour faciliter les interventions • ©Eric LEON

Cet accident met une nouvelle fois en lumière la dangerosité de la RD 11, souvent considérée comme accidentogène par endroits. Bien que fréquemment utilisée, cette route présente des difficultés, notamment dans les zones à virages.