Passeport - Carte d'Identité : des délais encore longs

Chaque année, à l’approche des grandes vacances les demandes de papiers d’identité explosent. À deux mois et demi des vacances d’été, difficile d’obtenir un rendez-vous en mairie pour renouveler ses papiers. Il faut parfois patienter jusqu’à 6 mois. Pourtant le 21 avril dernier, la Première ministre Élisabeth Borne s'est engagée à diviser par deux d'ici à juillet et août, les délais pour obtenir une carte d'identité ou un passeport.

Ces délais, seront ramenés "à 30 jours" dès les Grandes vacances et "à 20 jours à l'automne" partout en France, a précisé la cheffe du gouvernement lors d'un point-presse. Il s'agit, a-t-elle complété, d'arriver à "1,8 million de rendez-vous par mois", soit un doublement par rapport à il y a un an.

Des mesures dont l’efficacité sera certainement démontrée l’an prochain car en attendant dans les mairies, c’est le rush. A Rémire-Montjoly par exemple, les dossiers sont traités en temps et en heure, mais leur validation par la préfecture de Guyane est plus longue.

Patricia Polony-Larance mairie de Rémire-Montjoly • ©DR

Nous nous sommes organisés pour faire face à la demande car depuis l’année dernière après la crise Covid, nous avons eu une forte progression. La demande est de plus en plus forte. En période de vacances nous avons toujours un surplus de demandes, mais pendant le Covid le gouvernement avait permis aux personnes ayant un titre périmé de le conserver. Actuellement, nous faisons donc face à une recrudescence des dossiers. Depuis le début de l’année nous avons mis en place des moyens supplémentaires et nous avons ouvert les plages horaires pour accueillir le public. Nous sommes en train d’explorer la possibilité d’ouvrir le samedi. Après les demandes doivent être validées auprès de la préfecture, c’est à ce niveau-là qu’il y a une attente de 4 mois. Actuellement ils traitent les demandes de janvier.