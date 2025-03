Police nationale : la sécurité en Guyane et l’insécurité des agents au cœur d’un séminaire

Alliance Police nationale, premier syndicat au niveau national, au regard de son nombre d’adhérents, organisait ce jeudi son premier séminaire. Au centre des échanges : les dispositifs à disposition des agents en termes de droits, de formation, de prévention mais aussi d’appui psychologique.

Ils veillent sur la sécurité des personnes, mais qui veille sur les policiers ? Cela pourrait être une bonne manière de résumer les motivations du syndicat Alliance Police nationale qui organisait, ce jeudi, son premier séminaire local. Pour l’occasion, Cédric Boyer, secrétaire national délégué aux Outre-mer a fait le déplacement.

Séminaire Alliance Police Guyane • ©A.V.

A l’heure où le métier, tant en local qu’au national, souffre d’un déficit en termes d’image et subit une crise des vocations, Alliance Police nationale Guyane entendait faire le point sur certaines des problématiques rencontrées. Dans un hôtel de Cayenne, plusieurs intervenants se sont succédé pour présenter les dispositifs dont peuvent bénéficier les agents, qu’ils soient sur le terrain ou administratifs. Face à eux, des référents chargés de retransmettre les bonnes informations à leurs collègues à travers le département sur les sujets balayés : formation, doit, appui psychologique, entre autres.

Dominique Catherine, secrétaire départementale du syndical Alliance Police nationale • ©A.V.

On a choisi le thème de l’insécurité en Guyane qui touche l’ensemble du département et celui de la sécurité des agents qui est liée à l’insécurité. La Guyane est l’un des départements les plus touchés par l’insécurité avec un trafic de stupéfiant et de circulation d’armes important ainsi qu’un taux d’homicides élevé Dominique Catherine, secrétaire départemental d’Alliance Police nationale

Ces derniers jours, l’actualité rajoute aux tensions qui peuvent être ressenties par les agents de la Police nationale : à Créteil, onze policiers sont actuellement jugés. Ils sont soupçonnés d’avoir contribué à un trafic de stupéfiants de grande ampleur entre la Guyane et l’Hexagone. « Une grande partie des policiers vivent mal cette situation. Ils ont l’impression qu’on les prend pour des trafiquants de stupéfiants. On est plus regardé que le reste de la population », regrette Dominique Catherine, représentant local d’Alliance Police nationale.

Au niveau national, Alliance Police nationale est le premier syndicat en terme de nombre d'adhérents • ©A.V.

Retrouvez l'interview de Cédric Boyer, secrétaire national délégué aux Outre-mer, réalisée par Géniale Attoumani.