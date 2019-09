Première rentrée pour le groupe scolaire de Copaya à Matoury

" La rentrée s'est très bien passée. Les enfant ont été heureux de découvrir cette nouvelle école avec des espaces verts ventilés ... Ils viennent des quartiers environnants, Cogneau-Lamirande, Balata puisque le quartier de Copaya est encore peu habité..."

Plus que quelques travaux de finitions et le groupe scolaire de Copaya sera totalement opérationnel. L'établissement qui n'a pas encore de nom, comporte 12 classes maternelles et élémentaires, une équipe pédagogique de 12 enseignants et un personnel communal de 4 ATSEM .La rentrée s’est effectuée ce jeudi entre les cris des jeunes enfants et le bruit des marteaux et autres engins de chantier. Le quartier de Copaya est en pleine mutation avec la construction de nouveaux bâtiments juste à côté de l’établissement.Jean-Michel Roura, professeur des écoles depuis une trentaine d’années y a été nommé directeur. C’est une première pour lui mais il a pu compter sur le soutien de l'équipe pédagogique et il est satisfait de cette affection :